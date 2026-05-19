Focar de Ebola în Congo. Cel puțin 100 de oameni au murit. Ce avertizează OMS

Cel puțin 100 de persoane au murit în urma unui focar de Ebola izbucnit în Republica Democratică Congo, unde au fost înregistrate peste 390 de cazuri suspecte, a declarat pentru BBC directorul Centrului African pentru Controlul și Prevenirea Bolilor, Jean Kaseya.

Acesta a avertizat că, în lipsa unor tratamente sau vaccinuri aprobate pentru actuala tulpină a virusului, respectarea măsurilor de sănătate publică este esențială. Printre recomandări se numără și respectarea unor reguli stricte în cadrul ceremoniilor funerare ale victimelor infectate cu Ebola.

Situația ridică îngrijorări și în regiune. Potrivit Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) din SUA, în Uganda au fost confirmate două cazuri de infectare și un deces asociat virusului.

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a catalogat epidemia provocată de tulpina Bundibugyo a virusului Ebola drept o urgență internațională. Printre persoanele confirmate cu infecția se află și un medic american aflat în Republica Democratică Congo, au anunțat organizația medicală misionară cu care acesta colabora și CDC.

Identitatea medicului nu a fost făcută publică, însă autoritățile au precizat că acesta urmează să fie transferat în Germania pentru tratament, potrivit informațiilor transmise de CBS News, partenerul american al BBC.

Totodată, CBS News, citând surse apropiate situației, susține că cel puțin șase cetățeni americani ar fi fost expuși virusului Ebola în timpul focarului din Republica Democratică Congo.