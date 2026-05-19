Elevii de clasa a IV-a susțin proba la Limba română în cadrul Evaluării Naționale

Elevii de clasa a IV-a susțin marți proba de Limbă și comunicare – Limba română, în cadrul Evaluării Naționale, conform calendarului stabilit de Ministerul Educației și Cercetării.

Programul evaluărilor continuă miercuri cu testarea la Matematică și Științe ale naturii, iar joi, elevii aparținând minorităților naționale vor participa la proba de Limbă și comunicare – Limba maternă.

În săptămâna următoare va avea loc Evaluarea Națională pentru elevii de clasa a VI-a. Prima probă, cea de Limbă și comunicare – Limba română, este programată pe 26 mai, urmată de testarea la Matematică, pe 27 mai. Pentru elevii din cadrul minorităților naționale, proba la Limba maternă va avea loc pe 28 mai.

Aceste evaluări au rolul de a măsura nivelul cunoștințelor și competențelor dobândite de elevi pe parcursul anilor de studiu și includ, totodată, itemi dedicați evaluării alfabetizării funcționale.

Rezultatele nu sunt făcute publice și nu sunt trecute în catalog decât la solicitarea scrisă a părinților. Acestea sunt utilizate pentru a oferi elevilor și reprezentanților legali informații privind nivelul de dezvoltare a competențelor și pentru elaborarea unor planuri individualizate de învățare.

Pentru fiecare probă din cadrul Evaluărilor Naționale la clasele a IV-a și a VI-a, elevii au la dispoziție 60 de minute pentru rezolvarea subiectelor.