Un colos al industriei mobilei concediază 850 de oameni pentru a reduce costurile

Un gigant de mobilă se pregătește să dea afară 850 de angajați. Este al doilea val de concedieri al companiei, însă conducerea susține că totul este în încercarea de a diminua prețurile.

Un gigant internațional din industria mobilei anunță un nou val de concedieri , în contextul scăderii consumului și al presiunilor economice tot mai mari.

Aproximativ 850 de angajați urmează să fie disponibilizați în cadrul unui program de reducere a costurilor și de reorganizare a activității.

Compania încearcă să devină mai eficientă, spun ei, și să reducă prețurile pentru clienți, într-o perioadă în care tot mai mulți oameni renunță la cheltuielile considerate neesențiale sau inutile, precum renovările sau achizițiile de mobilier.

Oficialii spun că scăderea încrederii consumatorilor a fost accentuată de tensiunile internaționale și de creșterea costurilor la combustibil și transport.

Este al doilea val major de concedieri anunțat în ultimele luni de grupul care operează magazinele în zeci de țări din întreaga lume. În paralel, compania trece printr-o transformare amplă a modelului de business, orientându-se către magazine mai mici și reducând structurile administrative pentru a accelera procesul de luare a deciziilor.