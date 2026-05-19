Alertă de călătorie pentru britanici. Creștere îngrijorătoare a cazurilor a unei boli în Europa și Asia, inclusiv în România

Britanicii care își planifică vacanțele de vară în străinătate au primit o atenționare oficială de sănătate: trebuie să fie „la zi” cu vaccinările, în contextul unei creșteri alarmante a cazurilor de rujeolă la nivel mondial.

Experții de pe platforma Travel Health Pro avertizează că boala a crescut în intensitate în numeroase țări, afectând regiuni din Africa, Asia, Europa și chiar America de Nord, inclusiv Canada și Statele Unite. Autoritățile recomandă cu insistență vaccinul ROR (rujeolă-oreion-rubeolă) ca măsură de protecție esențială înaintea oricărei călătorii internaționale, conform Express .

Rujeola este o boală virală extrem de contagioasă, cu simptome ce includ febră, tuse, ochi roșii și erupții cutanate caracteristice. În formele grave, poate provoca meningită, convulsii sau chiar deces, riscuri reale pentru persoanele nevaccinate.

Cifre îngrijorătoare în Europa

Datele citate de autoritățile britanice provin de la Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (ECDC) și arată o situație serioasă: după 1 aprilie 2025, în statele UE au fost înregistrate 3.607 cazuri de rujeolă, dintre care 78% la persoane nevaccinate. Cinci pacienți și-au pierdut viața, trei în Franța, unul în Olanda și unul în România.

Imaginea de ansamblu este și mai gravă la nivel european: conform unui raport comun OMS-UNICEF, 2024 a înregistrat cel mai mare număr de cazuri de rujeolă din Europa începând cu anul 1997. Au fost raportate 127.350 de cazuri, dublu față de 2023, iar principala cauză identificată este scăderea ratelor de vaccinare în rândul populației.