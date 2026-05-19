Europa poate rămâne fără petrol. Analiștii avertizează: penurie și explozie a prețurilor până la 150 de dolari pe baril

Sursă: realitatea.net

Piețele petroliere mondiale par stabile la suprafață, însă analiștii trag un semnal de alarmă: Europa s-ar putea confrunta cu penurii fizice de petrol până la sfârșitul lunii mai, pe fondul epuizării rapide a stocurilor globale.

Jeff Currie, președinte executiv al platformei Abaxx Commodity Exchange, avertizează că lipsurile de petrol ar putea lovi Europa „în orice zi”, iar gravitatea crizei de aprovizionare nu se reflectă încă nici în prețuri, nici în declarațiile oficialilor. „Oricine lucrează efectiv în această industrie va spune că situația este gravă”, a declarat Currie pentru CNBC.

Problema principală, disponibilitatea efectivă a resurselor

Problema principală nu este nivelul prețului, ci disponibilitatea efectivă a resurselor. Presiunea va crește și mai mult în săptămânile următoare, odată cu apropierea sezonului de vacanțe și a sărbătorilor din SUA și Marea Britanie, care vor amplifica cererea de combustibili.

Agenția Internațională a Energiei a avertizat deja că stocurile mondiale se reduc într-un ritm record. Analiștii Societe Generale susțin, la rândul lor, că piața operează sub „o aparență de stabilitate”, în timp ce sistemul real de aprovizionare este „extrem de tensionat", iar doar o mică parte din stocurile globale poate fi utilizată fără a genera probleme operaționale majore.

Fluxurile prin Strâmtoarea Ormuz, rută prin care tranzitează aproximativ o cincime din petrolul și gazele lumii, rămân grav perturbate de la izbucnirea conflictului dintre SUA și Iran, pe 28 februarie.

Chiar dacă strâmtoarea s-ar redeschide la începutul lunii iunie, reluarea aprovizionării normale ar necesita cel puțin 52 de zile, din cauza timpului de transport, descărcare, rafinare și distribuție, estimează Societe Generale. Milioane de barili pe zi ar rămâne indisponibili, accelerând scăderea stocurilor.

Dacă redeschiderea Strâmtorii Ormuz ar întârzia până la sfârșitul lunii iunie, normalizarea aprovizionării nu ar avea loc înainte de septembrie. O blocare și mai lungă ar putea împinge prețul petrolului spre 150 de dolari pe baril și ar menține piața tensionată până în 2027.

Prețurile au continuat să crească luni, în contextul în care negocierile dintre Washington și Teheran par blocate. Cotația petrolului Brent a urcat la aproximativ 110,7 dolari pe baril, iar WTI a depășit 106,8 dolari pe baril.