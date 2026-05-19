Combinatul Liberty Galați, greu de vândut. Nicio ofertă la prima licitație

Sursă: Realitatea.Net

Combinatul siderurgic Liberty Galați, fostul Sidex, pare să nu fie o ofertă chiar atractivă pentru cei cu bani de invesitt într-o industrie care încă mai are viitor. Tribunalul Galați a decis reluarea ofertei de vânzare, deși la prima nu s-a găsit niciun cumpărător. Dacă prețul inițial al licitației era de 7-9 milioane de euro, în prezent, activele sunt evaluate la aproape 450 de milioane de euro.

Un nou termen în iulie pentru gigantul siderurgic de la Dunăre

Oțelul de la Galați caută un nou proprietar, după ce prima tentativă de privatizare s-a încheiat fără niciun rezultat concret. Magistrații Tribunalului Galați au aprobat relansarea procedurii de vânzare pentru colosul industrial Liberty, oferind o a doua șansă unui activ a cărui valoare de piață depășește pragul de 444 de milioane de euro.

Următoarea strigare va avea loc pe 19 iunie 2026 . Investitorii interesați vor putea licita separat sau la pachet pentru activele scoase la mezat: combinatul principal are un preț de pornire fixat la 444.026.436 euro, în timp ce uzina specializată în profile cilindrice, Liberty Tubular Products, este evaluată la 18.985.681 euro.

Primul eșec, privit ca un „test de piață” necesar

Deși prima procedură din primăvară s-a închis fără nicio ofertă fermă pe masa administratorilor concordatari, consorțiul format din Euro Insol și CITR nu consideră momentul un eșec, ci un pas strategic. Redefinirea pachetelor de active și actualizarea rapoartelor de evaluare fac parte dintr-un proces firesc de tatonare.

„Când pui în vânzare un mamut industrial de o asemenea anvergură, prima licitație funcționează de cele mai multe ori ca un test de stres pentru piață”, explică Remus Borza, președintele Euro Insol.

Acesta a dezvăluit că faza preliminară a atras deja atenția unor jucători importanți. Mai mulți investitori au cumpărat caietele de sarcini, au semnat clauze stricte de confidențialitate și au efectuat vizite tehnice pe platforma siderurgică, având nevoie însă de mai mult timp pentru audituri financiare complexe.

Miza geopolitică: De ce rămâne Galațiul un pion strategic în Europa

Dincolo de starea utilajelor, valoarea reală a combinatului rezidă în localizarea sa pe harta comercială a continentului. Reprezentanții CITR pun accent pe infrastructura logistică rară de care beneficiază platforma de la Galați.

Paul-Dieter Cîrlănaru, CEO al CITR, subliniază că interesul manifestat în culise confirmă statutul uzinei de pilon strategic pentru piața europeană a oțelului. Într-o eră în care Uniunea Europeană prioritizează scurtarea lanțurilor de aprovizionare și independența industrială, combinatul oferă o deschidere directă către Dunăre și Marea Neagră. Acest avantaj logistic transformă Liberty Galați într-o țintă atractivă pentru un cumpărător capabil să repornească motoarele economice ale întregii regiuni.

Tranzacție sub lupa judecătorilor și screening global

Noua procedură se va derula sub supravegherea strictă a instanței de judecată. Regulile jocului sunt clare: nicio componentă nu va putea fi înstrăinată sub pragul financiar stabilit de evaluatori, prețul final fiind dictat exclusiv de concurența directă dintre ofertanți.

Pentru a se asigura că mesajul ajunge la publicul țintă, consorțiul de administratori continuă promovarea activului la nivel mondial. Campania de marketing începută la începutul anului vizează fonduri de investiții specializate în restructurări industriale și mari concerne metalurgice din Europa, Asia și America, în încercarea de a ancora la Galați un investitor cu capital solid.