Sindicatul de la Damen Mangalia a atacat în instanță decizia de blocare a plății restanțelor salariale
Protest la Damen Mangalia
Sindicatului angajaților de la șantierul Damen Mangalia SA a atacat în instanță dispoziția AJOFM Constanța, prin care s-a blocat plata restanțelor salariale pe luna decembrie 2025 din Fondul de Garantare.
Surse neoficiale au precizat pentru Ziarul Amprenta că sindicatul solicită în proces anularea dispoziției respective.
În cauză, Damen Shipyards Mangalia SA, prin Sindicatul Liber „Navalistul”, este reclamant, iar Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă din Constanța este pârât.
Totodată, un capăt de cerere formulat de sindicaliști vizează „obligația de a face” privind dispoziția emisă de AJOFM Constanța.
Oricare va fi hotărârea Secției de Contencios Administrativ și Fiscal a Tribunalului Constanța, aceasta va putea fi atacată în recurs, situație în care dosarul va fi înaintat Curții de Apel.
La începutul lunii mai, peste 1.000 de angajați ai Damen Shipyards Mangalia SA, compania care operează Șantierul Naval Mangalia, au primit marți notificările privind concedierea colectivă, după intrarea societății în faliment.
