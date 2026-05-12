Realitatea.NET
Actual· 1 min citire

Sindicatul de la Damen Mangalia a atacat în instanță decizia de blocare a plății restanțelor salariale

12 mai 2026, 11:19
Protest la Damen Mangalia

Protest la Damen Mangalia

Realitatea.NETArticol scris de Realitatea.NET
Sursă: Realitatea.net

Sindicatului angajaților de la șantierul Damen Mangalia SA a atacat în instanță dispoziția AJOFM Constanța, prin care s-a blocat plata restanțelor salariale pe luna decembrie 2025 din Fondul de Garantare.

Surse neoficiale au precizat pentru Ziarul Amprenta că sindicatul solicită în proces anularea dispoziției respective.

În cauză, Damen Shipyards Mangalia SA, prin Sindicatul Liber „Navalistul”, este reclamant, iar Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă din Constanța este pârât.

Totodată, un capăt de cerere formulat de sindicaliști vizează „obligația de a face” privind dispoziția emisă de AJOFM Constanța.

Oricare va fi hotărârea Secției de Contencios Administrativ și Fiscal a Tribunalului Constanța, aceasta va putea fi atacată în recurs, situație în care dosarul va fi înaintat Curții de Apel.

dosar Damen Shipyards Mangalia SA Sindicatul Liber Navalistul AJOFM

La începutul lunii mai, peste 1.000 de angajați ai Damen Shipyards Mangalia SA, compania care operează Șantierul Naval Mangalia, au primit marți notificările privind concedierea colectivă, după intrarea societății în faliment.

Concedieri colective la Damen Mangalia. Peste 1.000 de oameni rămân fără locuri de muncă

Citește și:

Mai multe articole despre

damen mangalia, faliment, plata, salarii

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Actual

Mai Multe