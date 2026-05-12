Alertă pentru utilizatorii Ghișeul.ro. Autoritățile avertizează asupra unei campanii de phishing: nu dați click pe aceste mesaje

Autoritatea pentru Digitalizarea României avertizează că utilizatorii platformei Ghișeul.ro sunt vizați de o nouă campanie de phishing, după ce instituția a primit numeroase sesizări privind mesaje SMS frauduloase trimise în numele platformei.

Potrivit autorităților, mesajele conțin link-uri către pagini false care imită identitatea vizuală a platformei oficiale și încearcă să obțină date personale, parole de autentificare sau informații financiare de la utilizatori.

Reprezentanții Autorității pentru Digitalizarea României spun că mesajele transmise folosesc imaginea și numele Ghiseul.ro pentru a părea credibile și pentru a determina utilizatorii să intre pe site-uri frauduloase. Instituția subliniază că platforma oficială nu trimite SMS-uri sau e-mailuri prin care anunță obligații de plată și nu solicită accesarea unor link-uri pentru actualizarea datelor personale sau efectuarea plăților.

Autoritățile recomandă utilizatorilor să nu acceseze link-uri primite din surse suspecte și să verifice întotdeauna adresa site-ului înainte de a introduce date personale sau bancare.

Situația este monitorizată împreună cu DNSC

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) colaborează cu Autoritatea pentru Digitalizarea României pentru monitorizarea campaniei și limitarea impactului asupra utilizatorilor. DNSC a publicat deja o avertizare informativă privind tentativa de fraudă, iar autoritățile spun că încearcă să prevină apariția unor incidente suplimentare.

Instituțiile le recomandă oamenilor să manifeste prudență atunci când primesc mesaje neașteptate, mai ales dacă acestea conțin link-uri sau solicită introducerea unor date personale ori bancare. Utilizatorii sunt sfătuiți să folosească exclusiv platforma oficială Ghiseul.ro și să verifice cu atenție expeditorul mesajelor primite. Autoritățile atrag atenția că tentativele de fraudă online au devenit tot mai frecvente, iar verificarea sursei informațiilor și evitarea accesării link-urilor suspecte rămân cele mai importante măsuri de protecție.