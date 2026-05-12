Grecia, gata să ramburseze anticipat o parte din datoria din 2010: anunțul Guvernului de la Atena

Guvernul Greciei a anunțat că va rambursa anticipat 6,9 miliarde de euro din împrumuturile contractate în timpul crizei financiare din 2010, în contextul în care autoritățile estimează o reducere semnificativă a datoriei publice până în 2027, transmite Le Figaro.

Purtătorul de cuvânt Pavlos Marinakis a precizat că această decizie reflectă evoluția pozitivă a economiei și capacitatea Greciei de a-și gestiona mai eficient obligațiile financiare.

Datoria publică, în scădere accelerată

Potrivit Ministerului de Finanțe, datoria publică a Greciei ar urma să scadă la aproximativ 130% din PIB în 2027, față de nivelul estimat de 137% pentru 2026.

Directorul Agenției pentru Managementul Datoriei Publice (PDMA), Dimitris Tsakonas, a declarat că, până la finalul anului 2026, Grecia nu va mai avea cea mai ridicată datorie publică din Europa, fiind depășită de Italia.

Proiecțiile PDMA indică o posibilă coborâre a datoriei spre 113%–115% din PIB în următorii ani, ceea ce ar plasa Grecia pe locurile 4–5 în UE, după Franța, Belgia și Italia.

Economia Greciei, printre cele mai dinamice din zona euro

La opt ani de la încheierea programelor internaționale de salvare financiară și după o perioadă severă de austeritate, economia Greciei se numără acum printre cele mai dinamice din zona euro.

Guvernul de la Atena estimează o creștere economică de aproximativ 2% în 2026.

Inflația - o preocupare majoră

În ciuda evoluțiilor pozitive, autoritățile elene sunt îngrijorate de accelerarea inflației, alimentată de tensiunile internaționale și de conflictul din Orientul Mijlociu.