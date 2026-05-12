Inflația a tăiat veniturile, cât au pierdut oamenii. Românii cu salarii și pensii mici sunt cei mai afectați de prețuri

Inflația a tăiat veniturile românilor, iar puterea de cumpărare a scăzut drastic! Sunt datele analizate de specialiști, iar cifrele arată că în ultimii doi ani inflația cumulată a ajuns la aproape 15%. În tot acest timp, venitul minim a crescut cu puțin peste 9%, iar creșterea reală netă a fost oricum mai mică din cauza prețurilor! În cazul pensiilor, pierderea este și mai mare.

Calculele specialiștilor arată că, din salariul mediu pe economie, se pierd aproximativ 300 de lei lunar din cauza creșterii prețurilor. Datele analizate relevă că majorările salariale din ultimii doi ani au rămas cu mult în urma inflației: cumulând rata inflației din 2024 și 2025, aceasta a ajuns la aproape 15%, în timp ce salariul minim pe economie a crescut cu doar 9%, iar venitul mediu a înregistrat și el un avans inferior inflației.

Din iunie 2026, salariul minim pe economie va fi majorat, angajații urmând să încaseze, în valoare netă, 2.699 de lei, cu 125 de lei mai mult față de nivelul actual. Totuși, specialiștii avertizează că nici această creștere nu va fi suficientă pentru a acoperi cheltuielile curente ale unui angajat, în contextul în care puterea de cumpărare continuă să fie erodată de scumpiri.

Situația reflectă o tendință îngrijorătoare: deși salariile cresc nominal, în termeni reali, românii câștigă tot mai puțin față de acum doi ani.