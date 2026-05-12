Bolojan, despre întâlnirea cu Nicușor Dan: „Mi-a spus unele aspecte, are deja o perspectivă privind guvernarea”

Întrebat ce a discutat cu Nicușor Dan la Cotroceni, Ilie Bolojan a declarat că au vorbit despre diferite posibilități pentru a ieși din criza politică pe care a creat-o PSD. Premierul interimar susține că PNL nu ar trebui să-l voteze pe Sorin Grindeanu pentru funcția de premier.

Întrebat ce a discutat cu președintele Nicușor Dan, premierul interimar Ilie Bolojan a răspuns: „Am prezentat punctul de vedere privind criza politică în care am ajuns datorită acțiunii iresponsabile a PSD și, sigur, am discutat diferite posibilități și perspective pentru a ieși din această situație care aduce deservicii, în principal prin situația în care avem nevoie de guverne funcționale.”

„Urmează să aibă consultări cu conducerile partidelor politice și, în funcție de aceste consultări, va veni cu o propunere.”

Întrebat dacă Nicușor Dan i-a spus ceva concret la finalul discuțiilor, Bolojan a răspuns: „Perspectiva pe care dânsul o va avea o va face publică la momentul potrivit. Domnul președinte mi-a spus unele aspecte, dar mi se pare de bun-simț ca perspectiva dânsului să și-o prezinte el.”

„PNL nu mai trebuie să facă o coaliție cu PSD în această perioadă. De ce este foarte important acest lucru? Nu mai trebuie să repetăm niște greșeli care au fost făcute în ciclul electoral trecut, când am făcut două greșeli mari din punct de vedere politic care ne-au adus în această situație. Cele două greșeli majore au fost legate de faptul că s-a făcut o coaliție doar pentru funcții și nu pentru bună guvernare, iar a doua greșeală majoră este că am permis capturarea statului: s-a făcut coaliție doar pentru funcții și nu pentru bună guvernare, și, a doua, am permis capturarea statului prin capturarea unor instituții, a unor companii, în scopul de a retrage rente din administrarea acestora.”

Întrebat dacă ar vota un premier Sorin Grindeanu în Parlament, Bolojan a răspuns: „PNL nu ar trebui să voteze un astfel de premier.”