Advertising
Advertising
Actual· 1 min citire
Copil de 5 ani, dispărut în Sibiu. Autoritățile îl caută cu elicopterul și s-a emis RO-Alert
12 mai 2026, 08:14
Toma Alexandru Zerestea
Articol scris de Scris de Realitatea.NET
Sursă: Realitatea.net
Mobilizare uriașă în Sibiu după ce un copil de 5 ani a dispărut de lângă tatăl său. Autoritățile au emis un mesaj Ro-Alert și au început căutările ieri seară.
Salvatorii au folosit inclusiv drone, echipamente cu termoviziune și un elicopter pentru a verifica inclusiv zonele greu accesibile.
Băiatul are aproximativ un metru înălţime şi păr scurt, șaten. La momentul dispariţiei purta pantaloni sport gri, bluză albastră şi pantofi sport din pânză, de culoare albastră.
Citește și:
- 13:05 - Lia Olguța Vasilescu îl contrazice pe Bolojan: Liberalii m-au sunat, nu eu pe ei
- 12:56 - Ce au special nativii născuți în luna mai. Trăsăturile care îi deosebește și îi face speciali
- 12:54 - Leadership, stabilitate și securitate: ce așteaptă românii înaintea Summitului B9
- 12:54 - Primăria Sectorului 1, victorie în instanță împotriva Romprest. Contractul de salubrizare ar urma să expire la finalul lunii iunie
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News