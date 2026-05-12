Eurovision 2026: Televiziunile publice din Irlanda, Spania şi Slovenia refuză să transmită concursul în semn de protest față de participarea Israelului

Mai multe televiziuni publice europene au anunţat că nu vor transmite ediţia din acest an a Concursului Eurovision, în semn de protest faţă de participarea Israelului. Posturile publice din Spania, Irlanda şi Slovenia au decis să boicoteze competiţia şi să difuzeze programe alternative, relatează AFP.

Televiziunea publică din Slovenia, RTV, a anunţat că în locul finalei Eurovision de sâmbătă va programa o emisiune dedicată palestinienilor, în cadrul seriei tematice „Vocea Palestinei”.

În Spania, postul public RTVE va difuza o ediţie specială a emisiunii muzicale „La Casa de la Música”, dedicată aniversării a 70 de ani de activitate a televiziunii. Reprezentanţii televiziunii spaniole au evitat să menţioneze direct Eurovisionul, însă directoarea de producţie a RTVE, Ana Maria Bordas, a precizat că alegerea datei are o „semnificaţie specială”, fiind marcată de Ziua Internaţională a Convieţuirii Paşnice.

La rândul său, televiziunea publică irlandeză RTE va difuza un episod al celebrului serial de comedie „Father Ted”, în care doi preoţi încearcă să participe la un concurs internaţional de muzică.

Cele trei state anunţaseră anterior că vor boicota cea de-a 70-a ediţie a Eurovisionului, organizată anul acesta la Viena, în semn de protest faţă de decizia Uniunii Europene de Radiodifuziune (UER) de a permite în continuare participarea Israelului.

Şi Islanda, respectiv Ţările de Jos, s-au retras din competiţie din acelaşi motiv, însă au decis să păstreze difuzarea programului.

Statele implicate în boicot critică ofensiva militară a Israelului în Gaza, declanşată după atacul Hamas din 7 octombrie 2023.

Directorul Eurovision, Martin Green, a declarat într-o conferinţă de presă că lipsa celor cinci ţări este resimţită puternic de organizatori şi că există dorinţa de a le readuce în competiţie în viitor.

În weekend, la Viena a avut loc şi o manifestaţie pro-palestiniană, iar peste o mie de artişti şi trupe au cerut boicotarea concursului. Amnesty International s-a alăturat apelului, acuzând Uniunea Europeană de Radiodifuziune de standarde duble.

Secretarul general a organizaţiei, Agnès Callamard, a criticat faptul că Israelul nu a fost suspendat din concurs, aşa cum s-a întâmplat anterior cu Rusia.

De partea cealaltă, ministrul israelian al Diasporei, Amichai Chikli, a avertizat asupra creşterii discursurilor antisemite şi anti-israeliene în contextul Eurovision 2026 şi a anunţat măsuri sporite de securitate şi monitorizare pentru protejarea cetăţenilor israelieni şi a comunităţilor evreieşti.

Semifinalele Eurovision sunt programate marţi şi joi, înaintea finalei de sâmbătă. Reprezentantul Israelului, Noam Bettan, care deţine şi cetăţenie franceză, va participa în semifinala de marţi, în condiţii stricte de securitate.