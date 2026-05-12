O pacientă cu hantavirus, trimisă acasă cu diagnosticul de „anxietate". OMS: Starea ei este „foarte critică"

O femeie din Franța diagnosticată cu hantavirus după evacuarea de pe nava de croazieră MV Hondius le-a semnalat medicilor de la bord simptomele pe care le resimțea, însă aceștia i-au spus că era vorba, cel mai probabil, de anxietate, a declarat ministrul spaniol al sănătății, Javier Padilla Bernaldez.

Potrivit acestuia, femeia suferea de simptome asemănătoare gripei, care păreau să se amelioreze, și nu prezenta febră. Medicii de la Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor și de la serviciul medical spaniol din străinătate au evaluat-o și au concluzionat că simptomele nu erau cauzate de hantavirus.

„Ceea ce le spunea era că avusese un episod de tuse cu câteva zile în urmă, care dispăruse, iar ceea ce simțea în acel moment era ceva de genul stresului sau anxietății. Prin urmare, nu a fost catalogat ca hantavirus”, a explicat Padilla, citat de The Guardian .

Femeia a fost una dintre cei cinci pasageri francezi care au debarcat duminică din Tenerife, înainte de a fi transportați cu avionul la un spital din Paris. Ministrul francez al sănătății, Stéphanie Rist, a declarat că starea acesteia s-a deteriorat rapid duminică seara, după ce testele au ieșit pozitive. Organizația Mondială a Sănătății a anunțat că pacienta se află în prezent într-o stare „foarte critică" și este tratată într-o unitate specializată în boli infecțioase.

Evacuare „fără precedent" după trei decese

Nava MV Hondius a părăsit docul din Tenerife luni seara, după ce 120 de persoane din 23 de țări au fost repatriate în 48 de ore, într-o operațiune descrisă de autoritățile spaniole drept „complexă" și „fără precedent". Marți seara, ultimele două avioane de evacuare cu pasageri și membri ai echipajului au aterizat în Țările de Jos.

Până în prezent, trei persoane și-au pierdut viața, iar alte opt cazuri de hantavirus au fost confirmate la bordul navei. Cauza exactă a focarului nu este încă cunoscută, însă autoritățile suspectează că virusul a fost adus la bord după o excursie de observare a păsărilor în Argentina, de către un cuplu olandez care a devenit primele victime. Se crede că transmiterea s-a produs de la persoană la persoană.