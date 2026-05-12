Pod Giurgiu-Ruse: Sistem de dirijare permanentă prin piloți de trafic. Staționarea pe pod este strict interzisă

Sursă: realitatea.net

Autoritățile române au anunțat, marți, implementarea unui sistem de dirijare permanentă pe Podul Giurgiu-Ruse, în contextul în care lucrările de consolidare demarate de partea bulgară sunt în plină desfășurare.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu, fluxul de vehicule pe pod este gestionat prin piloți de trafic angajați de CNAIR, care asigură un tranzit controlat și alternativ, coordonat prin comunicare radio între cele două capete ale podului. Staționarea oricărui vehicul pe partea română a podului este strict interzisă, măsura fiind menită să protejeze structura de rezistență și să prevină incidentele rutiere.

Șoferii sunt avertizați că intrarea pe pod se face exclusiv la indicația piloților de trafic. Nerespectarea semnalelor acestora sau oprirea nejustificată pe pod pot atrage sancțiuni contravenționale și pot pune în pericol integritatea structurală a podului.

Polițiștii rutieri din cadrul IPJ Giurgiu monitorizează zonele adiacente fostului punct de trecere a frontierei pentru a preveni blocajele pe arterele de acces.

Pentru evitarea aglomerației, autoritățile recomandă utilizarea celorlalte puncte de trecere a frontierei cu Bulgaria: Vama Veche, Negru Vodă, Bechet sau Calafat. Informații actualizate despre traficul la frontieră sunt disponibile pe aplicația Trafic Online a Poliției de Frontieră.