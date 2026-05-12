Sănătatea lui Trump, la control: liderul de la Casa Albă împlinește 80 de ani pe 14 iunie

Președintele american Donald Trump va efectua pe 26 mai un control medical anual la Spitalul Militar Walter Reed, aproape de Washington.

Casa Albă a anunțat luni, printr-un comunicat, că Donald Trump - care împlinește 80 de ani luna viitoare - urmează să fie supus unui control medical anual la Spitalul Militar Walter Reed. Examinările sunt considerate de rutină și includ verificări dentare.

Trump, cel mai în vârstă președinte american care a depus jurământul, continuă să fie subiectul unor speculații privind starea sa de sănătate, deși acestea sunt mai puțin intense decât cele care l-au vizat pe predecesorul său, Joe Biden. Liderul american afirmă în mod regulat că se află într-o stare fizică și mentală foarte bună.

Ce au spus evaluările medicale anterioare

În octombrie 2025, Trump a efectuat al doilea control medical al anului. Buletinul medical publicat atunci indica faptul că președintele se afla într-o stare de „sănătate excelentă”, iar „vârsta cardiacă” era estimată ca fiind cu 14 ani mai mică decât vârsta sa reală.

Hematome și insuficiență venoasă cronică

După revenirea la Casa Albă, în ianuarie 2025, Trump a fost observat uneori cu hematoame pe mâna dreaptă, uneori acoperite cu machiaj. Casa Albă a explicat că acestea sunt efecte secundare ale administrării regulate de aspirină în scop cardiovascular.

Președinția americană a confirmat, de asemenea, că Donald Trump suferă de insuficiență venoasă cronică, o afecțiune frecventă și benignă, care poate provoca umflături și crampe.



