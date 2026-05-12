PSD acceptă coaliția, dar fără Ilie Bolojan premier. Ce spune Marius Budăi

PSD transmite că ar accepta refacerea coaliției de guvernare, însă fără Ilie Bolojan în funcția de premier. Fostul ministru al Muncii, Marius Budăi, susține că social-democrații își doresc păstrarea actualei majorități, chiar și cu un premier din PNL.

„A fost prima opțiune ca, în cadrul acordului care a fost semnat între cele patru partide, să formăm un alt guvern cu aceeași majoritate, dar bineînțeles cu o altă persoană ca și prim-ministru.

Eu sunt sigur că se vor întoarce, dacă nu dumnealor, marea masă din partidele dumnealor se va întoarce. Însă nu e asta important. Sorin Grindeanu a spus foarte clar: în primul pas ne dorim să refacem coaliția, bineînțeles cu un premier care să nu ne mai ducă unde ne-a dus, pentru că uitați-vă la cifrele INS. Nu înțelegem de ce colegii din PNL, de exemplu, rămân încolonați în spatele domnului Bolojan, că doar dacă dumnealui e premier și doar dumnealui poate să fie premier, că altul nu mai e capabil în PNL să fie premier, doar dumnealui poate.

Asta este prima noastră opțiune. Dacă nu, astăzi ați văzut foarte clar, Sorin Grindeanu, în calitate de președinte al Camerei Deputaților, dar în primul rând de președinte PSD, a invitat la discuții președintele UDMR și liderul grupului minorităților și vom continua discuțiile în Parlament cu parlamentari responsabili, care își doresc să avem o majoritate cât mai repede și să dăm României un guvern în termenul cel mai scurt”, a declarat Marius Budăi.