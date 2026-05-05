Motivul pentru care ți se schimbă locul în avion înainte de îmbarcare. Un specialist în aviație aruncă bomba

Pentru mulți pasageri, alegerea locului în avion face parte din planificarea confortului pe durata zborului, fie că este vorba despre un scaun la geam, unul la culoar sau un loc cu mai mult spațiu pentru picioare. Cu toate acestea, nu de puține ori, chiar înainte de îmbarcare, unii călători descoperă că locul înscris pe bilet a fost modificat. Deși situația poate părea neplăcută sau inexplicabilă la prima vedere, în spatele acestor schimbări se află decizii bine fundamentate, care țin în primul rând de siguranța și echilibrul aeronavei, dar și de buna desfășurare a zborului.

Una dintre situațiile frecvente în care pasagerii își pot pierde locul inițial apare atunci când compania aeriană decide să opereze zborul cu o altă aeronavă decât cea programată inițial. Acest lucru implică, automat, o configurație diferită a scaunelor.

Mihai Marc, specialist în aviație, explică faptul că „în momentul în care ți se schimbă locul scaunului înainte de a te îmbarca în aeronavă, pot să însemne două lucruri. Unu, fie de dimineață a fost programată o altă aeronavă cu o altă configurație care să ajungă la destinația respectivă, motiv pentru care evident că nu mai putem păstra acele numere de rânduri și locuri.”

Cu alte cuvinte, dacă aeronava are un alt tip de dispunere a locurilor, numerotarea și poziționarea scaunelor nu mai corespund cu cele de pe biletele inițiale, iar pasagerii sunt redistribuiți.

Echilibrul aeronavei, un factor esențial

Un al doilea motiv pentru care locurile pot fi schimbate ține de distribuția greutății în avion, un aspect esențial pentru siguranța zborului. În cazul în care aeronava nu este ocupată complet, pasagerii pot fi mutați pentru a asigura un echilibru corect.

„Al doilea este dacă aeronava și biletele într-o aeronavă nu au fost vândute complet, respectiv dacă un Airbus A320 are 180 de locuri, dintre care s-au vândut doar 60 de locuri, din motive de weight and balance, este clar că o să trebuiască să schimbăm pasagerii în zonele aeronavei pentru a menține echilibrul aeronavei”, a explicat specialistul.

Această redistribuire nu este arbitrară, ci face parte dintr-un calcul precis realizat înainte de decolare, astfel încât centrul de greutate al avionului să fie corect poziționat.

Siguranța zborului depinde de aceste ajustări

Deși pentru pasageri schimbarea locului poate părea un inconvenient minor sau chiar neplăcut, în realitate, această decizie are un rol important în prevenirea unor probleme în timpul zborului.

Specialistul subliniază că lipsa unui echilibru adecvat poate duce la dificultăți serioase: „dacă nu avem un echilibru și un punct de greutate clar bine stabilit, atunci s-ar putea să avem probleme în timpul zborului.”

Prin urmare, astfel de ajustări sunt realizate pentru a respecta normele de siguranță și pentru a asigura condiții optime de operare a aeronavei.

Ce trebuie să știe pasagerii

Schimbarea locului înainte de îmbarcare nu este un incident rar și nu indică o problemă cu rezervarea sau biletul. Din contră, este o procedură standard în anumite situații, menită să adapteze zborul la condițiile reale din ziua respectivă.

Indiferent dacă este vorba despre o modificare a aeronavei sau despre necesitatea de a redistribui pasagerii pentru echilibru, aceste decizii sunt luate în interesul siguranței tuturor celor aflați la bord, potrivit sursei.