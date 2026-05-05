Un avion s-a prăbușit într-un bloc din Brazilia: trei oameni au murit, doi au fost răniți. Imaginile amintesc de atacurile din 11 septembrie 2001 - VIDEO

Sursă: Realitatea.net

Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit într-o clădire rezidențială din Belo Horizonte, Brazilia, provocând moartea a trei persoane, inclusiv pilotul și copilotul. Alte două persoane au fost rănite și sunt internate în spital, în stare stabilă, potrivit autorităților locale.

Potrivit pompierilor, aeronava decolase de pe aeroportul Aeroportul Pampulha și se îndrepta spre São Paulo. La scurt timp după decolare, avionul s-a prăbușit într-o clădire rezidențială cu trei etaje. La bord se aflau cinci persoane. Inițial s-a crezut că sunt patru, însă ulterior autoritățile au confirmat numărul real. Trei pasageri au fost scoși în viață dintre resturi, dar unul dintre ei a murit ulterior la spital.

Nu au fost raportate victime la sol

Autoritățile au precizat că nu au existat răniți în rândul locatarilor și nici daune structurale semnificative la clădire. Intervenția rapidă a echipelor de urgență a limitat impactul tragediei. Accidentul a devenit viral pe rețelele sociale, imaginile fiind distribuite masiv online. Mulți observatori au remarcat asemănarea vizuală cu Atacurile din 11 septembrie 2001, deși autoritățile au subliniat clar că este vorba despre un accident, conform presei străine.

Autoritățile exclud orice intenție, ancheta este în desfășurare

Forțele de ordine au confirmat că nu există indicii privind un act intenționat. Specialiștii din aviație indică drept posibile cauze defecțiuni tehnice, eroare umană sau alți factori neprevăzuți. Evenimentul readuce în discuție importanța măsurilor stricte de siguranță și a intervenției rapide în situații de urgență, care în acest caz au contribuit la limitarea numărului de victime.