Dezastru în China: 21 de morți după o explozie la o fabrică de artificii. Xi Jinping cere o anchetă de amploare - FOTO & VIDEO
Explozie în China
O explozie la o fabrică de artificii din China s-a soldat cu cel puțin 21 de morți și 61 de răniți, potrivit presei de stat. Incidentul a avut loc în provincia Hunan și a declanșat o amplă intervenție a autorităților.
Agenția oficială Xinhua a relatat că explozia s-a produs luni după-amiază, în orașul Changsha. Aproximativ 500 de salvatori au fost mobilizați, iar locuitorii din zonele apropiate au fost evacuați din cauza riscului reprezentat de două depozite de pulbere neagră.
Explozia a avut loc luni, chiar înainte de ora 17:00, potrivit relatărilor CCTV și Xinhua. Echipele de intervenție au utilizat inclusiv trei roboți pentru a sprijini operațiunile de căutare și salvare, în condiții considerate periculoase pentru personalul uman. Pompierii au continuat intervenția pentru stingerea incendiului declanșat în urma deflagrației.
Reacția președintelui Chinei
Autoritățile au început o anchetă pentru a stabili cauza incidentului și au luat „măsuri de control” împotriva celor responsabili de companie, fără a oferi detalii suplimentare, conform presei străine.
Președintele Xi Jinping a solicitat o investigație amănunțită și a cerut intensificarea controalelor de siguranță în industriile cu risc ridicat. Potrivit Xinhua, liderul chinez a ordonat autorităților să consolideze verificarea riscurilor și controlul pericolelor în sectoarele cheie.
