Nicușor Dan, explicații despre observațiile critice la adresa UE: „Orientarea României este una proeuropeană” - VIDEO

Sursă: Realitatea.net

Nicușor Dan susține că orientarea strategică a României rămâne una pro-europeană. Președintele României a declarat că interesul României este o Europă puternică, iar formula corectă este Europa-SUA-NATO. De asemenea, Nicușor Dan a venit cu explicații și despre remarcile sale croitice la adresa unor decizii ale Uniunii Euroepne, în discursul din 9 Mai, susținând că a fost o "declarație de afecțiune" la adresa Europei.

„Interesul României este într-o Europă puternică. Interesul NATO este o Românie puternică. Interesul României este ca Europa și NATO să aibă o relație corectă între ele,” a afirmat Nicușor Dan.

„Legat de termenul pro-occidental , el înglobează, așa cum spune politica externă românească de ani de zile, cei trei piloni: Europa, SUA, NATO. Aceasta este formula corectă.”

„Au fost voci care au vorbit despre accente trumpiste. V-am spus deja: România are, de mult timp, o politică externă în care vorbește despre SUA și NATO, iar pe fiecare dintre aceste paliere România este consecventă. În ceea ce privește discursul din 9 mai, nu a fost nimic nou din ceea ce am spus. Mi s-a părut că a fost un fel de declarație de afecțiune față de Europ,” a mai precizat șeful statului.