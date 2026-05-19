Interiorul mormântului lui Alexandru cel Mare, dezvăluit după mii de ani. Descoperirile făcute de arheologi

Autoritățile din Grecia au prezentat pentru prima dată interiorul Mormântului Kasta din Amfipolis, un monument funerar antic de dimensiuni impresionante care ar putea avea legătură cu Alexandru cel Mare. Ministerul grec al Culturii a anunțat descoperirea într-un comunicat oficial.

Săpăturile au loc la ruinele vechiului oraș macedonean Amfipolis, din nordul Greciei, la aproximativ 100 de kilometri nord-est de Salonic. Lucrările de restaurare au scos la iveală întreaga incintă a monumentului, construită în secolul al IV-lea î.Hr., cu o circumferință de aproximativ 500 de metri, înconjurând un tumul funerar care se întinde pe peste 20 de acri.

Fotografiile publicate de minister arată coridoare placate cu marmură, elemente arhitecturale elaborate și sculpturi fine, ce sugerează că monumentul a fost ridicat pentru un membru al elitei macedonene.

Ce au descoperit arheologii

Autoritățile au îndepărtat vechile structuri metalice de susținere pentru a permite vizualizarea completă a interiorului. Planurile de restaurare includ reinstalarea monumentalei uși duble din marmură, specifică stilului macedonean, și refacerea sculpturilor cu sfincși care păzeau intrarea.

„Mormântul Kasta este un monument macedonean unic și magnific, care își evidențiază acum clar importanța istorică și valoarea”, a declarat ministrul grec al Culturii, Lina Mendoni.

Potrivit Ministerului Culturii, Amfipolis este asociat cu figuri importante ale Regatului Macedoniei, printre care trei generali ai lui Alexandru cel Mare: Nearhos, Hefaistion și Laomedon. Tot aici au fost întemnițați și uciși, la ordinul lui Cassandru, Roxana, soția lui Alexandru, și fiul lor, Alexandru al IV-lea.

Legătura cu Alexandru cel Mare

Alexandru cel Mare (356–323 î.Hr.) a creat unul dintre cele mai vaste imperii din istorie, întins pe teritorii din Europa, Asia și Africa, după ce a înfrânt Imperiul Persan. A murit la 32 de ani, în circumstanțe misterioase, fără să fi pierdut vreo bătălie.

Încă din 2014, cercetătorii susțineau că Mormântul Kasta a fost „construit pentru cineva foarte apropiat de Alexandru cel Mare”, posibil mama sa, una dintre soțiile sale sau un prieten apropiat, potrivit National Geographic.

Aceasta nu este singura descoperire recentă legată de marele conducător macedonean. La începutul anului 2026, arheologii au anunțat localizarea unui oraș pierdut fondat de Alexandru, Alexandria de pe Tigru, situat în sudul Irakului, în apropierea Golfului Persic.