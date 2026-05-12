Mireasă împușcată mortal în noaptea nunții chiar de soțul ei, în Brazilia. Cum s-a ajuns la tragedie

Un caz care a șocat opinia publică din Brazilia a avut loc în statul São Paulo, unde o femeie de 34 de ani a fost ucisă chiar în noaptea nunții sale. Principalul suspect este chiar soțul ei, un bărbat de 55 de ani, care a fost arestat imediat după incident.

Victima a fost identificată drept Nazila Duenas Nascimento, iar autoritățile spun că tragedia s-a produs în timpul petrecerii organizate după ceremonia de nuntă, în zona Campinas.

Cearta dintre cei doi a degenerat în atac armat

Potrivit anchetatorilor brazilieni, între cei doi ar fi izbucnit o ceartă puternică în timpul evenimentului. Martorii spun că situația a escaladat rapid, iar bărbatul și-ar fi scos arma de serviciu și ar fi tras asupra soției sale. După primele focuri de armă, suspectul ar fi părăsit locul petrecerii, însă s-a întors la scurt timp și a deschis din nou focul asupra femeii de 34 de ani. Scenele de panică au provocat haos printre invitați, iar membrii familiei au încercat imediat să scoată copiii din zonă pentru a evita o tragedie și mai mare. Autoritățile au precizat că victima era mama a trei copii proveniți dintr-o relație anterioară.

Medicii nu au mai putut să o salveze

Echipajele de intervenție au ajuns rapid la fața locului și au încercat să îi salveze viața femeii, însă rănile suferite au fost extrem de grave, iar medicii au declarat decesul acesteia. Presa locală notează că Daniel Barboza Marinho lucra din anul 1998 în cadrul Gărzii Municipale Cabinda. După atac, acesta ar fi contactat chiar el autoritățile și a fost arestat la scurt timp de poliție, conform presei străine.

Într-un comunicat oficial, reprezentanții Gărzii Municipale și-au exprimat șocul față de cele întâmplate și au transmis că instituția condamnă orice formă de violență. Anchetatorii încearcă acum să stabilească exact cum s-a produs conflictul și ce a dus la atacul armat care a avut loc la doar câteva ore după ceremonia de nuntă.