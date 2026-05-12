Ucraina schimbă regula după nemulțumirile românilor din Ucraina. România intră pe lista pentru dubla cetățenie

Ucraina a inclus oficial România pe lista statelor ai căror cetățeni pot beneficia de proceduri simplificate privind dobândirea cetățeniei ucrainene și acordul de dublă cetățenie.

Decizia a fost adoptată de guvernul de la Kiev pe 8 mai, printr-un decret care modifică lista inițială a statelor incluse în noua legislație privind cetățenia multiplă.

România nu era inclusă în varianta inițială a legii

Atunci când legea a intrat în vigoare, pe 16 ianuarie 2026, lista statelor acceptate includea doar cinci țări: Canada, Germania, Polonia, Statele Unite ale Americii și Cehia. Absența României a provocat atunci nemulțumiri în comunitatea românească din Ucraina și reacții la nivel politic și diplomatic. Ulterior, autoritățile ucrainene au extins lista și au adăugat mai multe state europene, inclusiv România, alături de Austria, Belgia, Bulgaria, Grecia, Italia, Spania, Franța, Ungaria, Portugalia, Suedia și alte țări europene.

Ce prevede noua legislație

Potrivit noilor reguli, cetățenii ucraineni pot obține o a doua cetățenie fără să fie obligați să renunțe la cetățenia ucraineană. În același timp, etnicii ucraineni din statele incluse pe listă pot obține cetățenia ucraineană printr-o procedură simplificată. Autoritățile de la Kiev spun că modificările au rolul de a adapta legislația Ucrainei la noile realități sociale și la relațiile cu statele partenere.

Au existat tensiuni diplomatice după excluderea României

În ianuarie 2026, după publicarea formei inițiale a legii, mai mulți reprezentanți ai comunității românești din Ucraina și politicieni români au criticat faptul că România nu fusese inclusă pe listă. Avocatul ucrainean de origine română Eugen Pătraș a spus atunci că omiterea României poate fi interpretată ca o formă de subapreciere din partea autorităților ucrainene, conform Agerpres.

Și PSD a cerut explicații oficiale din partea Ministerului Afacerilor Externe și a Administrației Prezidențiale. Ulterior, MAE a transmis că legea adoptată la Kiev se referă la facilitarea obținerii cetățeniei ucrainene și că prevederile nu îi afectează pe cei care dețin deja cetățenia ucraineană.