Explozii în Kiev după expirarea armistițiului. Rusia a lansat zeci de drone asupra capitalei Ucrainei: „Rămâneți la adăpost!”

Kiev a fost vizat marți dimineață de un nou atac aerian, la scurt timp după expirarea armistițiului de trei zile anunțat anterior. Autoritățile ucrainene spun că forțele ruse au lansat zeci de drone către capitală, iar în mai multe zone ale orașului au fost auzite explozii.

Anunțul a fost făcut de Timur Tkacenko, care le-a cerut locuitorilor să rămână în adăposturi până la ridicarea alertei aeriene. „Drone inamice se află în prezent deasupra Kievului. Vă rugăm să rămâneţi la adăpost până la ridicarea alertei”, a transmis oficialul ucrainean pe Telegram.

Resturi de drone au căzut peste un bloc din Kiev

Potrivit autorităților locale, resturi provenite din drone ar fi căzut peste o clădire rezidențială cu 16 etaje din cartierul Obolonski. Imagini apărute pe rețelele sociale par să arate un incendiu izbucnit la nivelul acoperișului imobilului. Până în acest moment, autoritățile nu au anunțat dacă există victime și nici amploarea pagubelor produse în urma atacului. Potrivit publicației The Kyiv Independent , primele explozii au fost auzite în jurul orei 03:35, ora locală.

Este primul atac asupra Kievului după 8 mai

Acesta este primul atac aerian semnalat asupra capitalei ucrainene după data de 8 mai. Armistițiul de trei zile, anunțat de Donald Trump, a intrat în vigoare pe 9 mai, însă atât Ucraina, cât și Rusia s-au acuzat reciproc de încălcarea înțelegerii încă din primele zile. În timpul weekendului, autoritățile ucrainene au acuzat Rusia că a continuat atacurile cu drone în estul și sudul țării.

La rândul său, Rusia a susținut că Ucraina ar fi atacat regiunea Belgorod. Tensiunile dintre cele două state rămân ridicate, iar noul atac asupra Kievului ridică semne de întrebare privind șansele unei perioade mai lungi de încetare a focului.