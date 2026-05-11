Crimă șocantă în Spania: o româncă și-a ucis fostul iubit. Complice i-a fost chiar actualul concubin

Sursă: Realitatea.net

O româncă stabilită în Spania a fost arestată de autorități după ce ar fi fost implicată în uciderea fostului partener, într-un caz care a șocat comunitatea românească din străinătate. Potrivit anchetatorilor, femeia ar fi comis crima cu ajutorul actualului iubit, iar apoi cei doi au încercat să fugă în România.

Suspecta, identificată drept Andreea, a fost prinsă de polițiști în gara Delicias din Zaragoza, în timp ce se pregătea să părăsească țara alături de actualul partener.

Fostul iubit, găsit mort într-o locuință din La Almunia de Doña Godina

Anchetatorii susțin că fapta ar fi avut loc în noaptea de 5 mai, într-o zonă rurală din regiunea Valdejalon. După crimă, cei doi suspecți ar fi abandonat trupul victimei și ar fi încercat să dispară înainte ca autoritățile să descopere ce s-a întâmplat.

Cadavrul bărbatului a fost găsit ulterior într-o casă din La Almunia de Doña Godina, în urma unei operațiuni complexe desfășurate de forțele de ordine spaniole.

Pentru localizarea trupului au fost mobilizate echipe speciale, inclusiv unități canine venite din Madrid, dar și structuri de intervenție precum GEAS și GREIM.

Anchetă desfășurată în secret total

Cazul a fost ținut departe de atenția publicului pe durata investigațiilor, iar autoritățile locale au confirmat că operațiunea s-a desfășurat cu maximă discreție.

Primarul localității, Noe Latorre, a declarat că nici măcar poliția locală nu avea informații complete despre incident în timpul anchetei.

Potrivit presei spaniole, suspiciunile au apărut după ce femeia i-ar fi mărturisit unei persoane apropiate că fostul ei iubit a murit, detaliu care a alertat autoritățile.

Românca și actualul partener, în arest

În prezent, femeia și actualul ei iubit se află în arest preventiv și urmează să fie prezentați în fața Tribunalului de Primă Instanță și Instrucție nr. 2 din La Almunia de Doña Godina.

Ancheta continuă pentru stabilirea exactă a circumstanțelor în care s-a produs crima.