Primăriță din California, acuzată de spionaj în favoarea Chinei: ce pedeapsă riscă femeia

Eileen Wang, fost primar al orașului Arcadia din California, a demisionat după ce a pledat vinovată pentru activitate ilegală în favoarea Chinei. Departamentul de Justiție al SUA susține că aceasta a promovat mesaje dictate de oficiali chinezi, înainte de a fi aleasă în funcție.

Fostul edil din Arcadia, acuzat că a promovat propaganda Beijingului

Eileen Wang, aleasă primar al orașului Arcadia în noiembrie 2022, a demisionat luni, după ce a recunoscut că a acționat ilegal ca agent străin al Chinei. Potrivit Departamentului de Justiție al SUA, citat de The Guardian , Wang riscă până la 10 ani de închisoare.

Reprezentanții orașului Arcadia, o localitate din comitatul Los Angeles cu aproximativ 54.000 de locuitori, au precizat că faptele descrise de procurori au avut loc înainte ca aceasta să fie aleasă în funcție.

Propagandă publicată la cererea oficialilor chinezi

Anchetatorii americani susțin că Wang a colaborat cu Yaoning „Mike” Sun pentru a publica materiale favorabile Beijingului pe un site de știri local pe care îl administrau împreună.

Într-un exemplu citat de procurori, Wang ar fi primit prin mesaje criptate pe WeChat articole redactate de oficiali chinezi, pe care le publica în câteva minute. Materialele negau existența muncii forțate sau a genocidului în Xinjiang. Un oficial al Republicii Populare Chineze i-ar fi transmis ulterior: „Atât de repede, mulțumesc tuturor”.

Wang ar fi comunicat direct și cu John Chen, membru de rang înalt al serviciilor de informații chineze, confirmându-i: „Acesta este mesajul pe care Ministerul Afacerilor Externe dorește să îl transmită”.

Ce spun autoritățile locale

Administratorul orașului Arcadia, Dominic Lazzaretto, a declarat că o analiză internă a confirmat că finanțele, personalul și procesele administrative ale orașului nu au fost implicate. El a precizat că activitățile incriminate au încetat după depunerea jurământului de către Wang, în decembrie 2022.

Pedepsele primite de complici

Yaoning „Mike” Sun a primit o pedeapsă de patru ani de închisoare în februarie 2025, iar John Chen a fost condamnat la 20 de luni în noiembrie 2024.

Procurorul adjunct al SUA, Bill Essayli, a declarat că recunoașterea vinovăției reprezintă „un nou succes în apărarea patriei împotriva eforturilor Chinei de a corupe instituțiile noastre”, subliniind că acțiunile secrete în favoarea guvernelor străine „subminează democrația”.