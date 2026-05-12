Electrolux concediază 1.700 de angajați și închide o fabrică din Italia. Sindicatele au declanșat grevă

Sursă: Realitatea.net

Electrolux a anunțat un plan amplu de restructurare în Italia, care prevede eliminarea a aproximativ 1.700 de locuri de muncă, adică aproape 40% din totalul angajaților grupului din această țară. Decizia a provocat reacții dure din partea sindicatelor, care au calificat măsura drept „inacceptabilă” și au declanșat imediat o grevă de opt ore.

Anunțul a fost făcut în timpul unei întâlniri desfășurate la Veneția între reprezentanții companiei și sindicatele Fiom, Fim și Uilm. Potrivit presei italiene, planul vizează toate unitățile Electrolux din Italia și include inclusiv închiderea unei fabrici.

O fabrică ar putea fi închisă complet

Conform informațiilor prezentate sindicatelor, cele mai afectate unități sunt cele din Porcia, Susegana, Forlì și Solaro. În plus, fabrica din Cerreto d’Esi, unde lucrează aproximativ 170 de persoane, ar urma să fie închisă complet.

Planul mai prevede oprirea unor linii de producție considerate mai puțin profitabile. La Porcia ar urma să fie suspendată producția de mașini de spălat cu uscător, iar la Forlì ar putea fi oprită producția de plite de gătit, activitate care reprezintă aproximativ o treime din producția fabricii. Și la Susegana există probleme, după ce compania nu a mai activat o a treia linie destinată frigiderelor din gama medie-superioară. Aproximativ 150 de angajați ar putea fi afectați aici de concedieri.

Sindicatele au intrat în grevă

Reprezentanții sindicatelor au părăsit negocierile imediat după prezentarea planului și au anunțat stare de mobilizare permanentă. Aceștia acuză compania că reduce drastic producția din Italia și mută accentul către externalizare și produse premium, în timp ce mii de angajați riscă să își piardă locurile de muncă. Printre posturile care urmează să fie eliminate se află și aproximativ 200 de angajați cu contracte pe perioadă determinată.

Ministerul italian al Întreprinderilor și Made in Italy a transmis că urmărește „cu maximă atenție” situația și că va continua dialogul cu sindicatele și compania pentru a încerca protejarea locurilor de muncă și menținerea producției industriale. Autoritățile italiene încearcă să evite o nouă lovitură pentru industria locală, într-un context în care mai multe mari companii europene au început restructurări și reduceri de personal din cauza scăderii cererii și a costurilor ridicate, conform presei străine.

Electrolux spune că Italia rămâne „strategică”

În comunicatul oficial, Electrolux susține că Italia rămâne „o țară strategică” pentru grup, atât din punct de vedere industrial, cât și pentru dezvoltarea produselor. Compania afirmă că reorganizarea are ca obiectiv creșterea eficienței și reducerea costurilor structurale, iar procesul ar urma să fie finalizat până la sfârșitul anului.

Strategia grupului presupune externalizarea produselor considerate cu valoare adăugată mai redusă și concentrarea pe brand și pe gama premium de electrocasnice. Restructurarea din Italia vine la scurt timp după ce compania suedeză a anunțat închiderea fabricii de aparate frigorifice din Jászberény, decizie care afectează aproximativ 600 de angajați. Reprezentanții grupului au invocat atunci scăderea cererii și presiunile tot mai mari asupra costurilor de producție.