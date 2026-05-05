Lider PSD, înainte de moțiune: „Schimbarea premierului este necesară pentru a readuce stabilitatea”

Schimbarea premierului este necesară pentru a readuce stabilitatea, susține Bogdan Cojocaru, liderul PSD Iași, înainte de votul asupra moțiunii de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan. Social-democratul afirmă că actuala direcție economică și politică afectează milioane de români și trebuie corectată rapid.

Moțiunea de cenzură susținută de PSD și AUR urmează să fie votată marți, 5 mai, în Parlament, după ora 11:00. Cojocaru critică deciziile recente ale Executivului, invocând lipsa dialogului, presiunea asupra populației și efectele negative asupra economiei.

Lider PSD: „Nimeni nu le știe pe toate!”

„În ultimele luni, sub conducerea premierului Ilie Bolojan, am văzut o serie de decizii luate fără dialog și fără o evaluare reală a impactului. Rezultatul a fost unul cât se poate de previzibil pentru că nimeni nu le știe pe toate. O economie mai slabă și o presiune tot mai mare pe oameni. Prețurile au crescut accelerat, iar veniturile reale au scăzut. Consumul a scăzut, firmele sunt în dificultate, iar tinerii găsesc tot mai greu oportunități stabile. Din perspectivă economică, lucrurile sunt și mai clare: când crești taxele, dar încasările nu cresc, înseamnă că politica fiscală nu funcționează. Când reduci investițiile într-o perioadă dificilă, afectezi exact motorul de dezvoltare al economiei. Iar când datoria publică crește fără rezultate vizibile, nota de plată va ajunge inevitabil la cetățeni.

Ca om care vine din zona tehnică, cred în decizii bazate pe date, nu pe orgolii. Iar datele arată că direcția actuală este greșită. Nu este o chestiune politică, ci una de responsabilitate. România are nevoie de stabilitate, predictibilitate și măsuri care să sprijine economia reală, nu să o blocheze. De aceea, consider că schimbarea premierului este necesară. Nu pentru un partid sau altul, ci pentru a corecta rapid o direcție care afectează milioane de români”, spune deputatul PSD Bogdan Cojocaru.