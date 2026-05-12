Fostul deputat Fidesz, apropiat de Viktor Orban, reținut pentru corupție la două zile după pierderea imunității parlamentare

Zoltan Bona, fost parlamentar al partidului Fidesz condus de Viktor Orban, a fost reținut în Ungaria într-un dosar de corupție privind presupuse angajări fictive și transferuri ilegale de bani. Măsura a venit la doar 48 de ore după ce Parlamentul i-a ridicat imunitatea.

Procurorii ungari suspectează că Zoltan Bona ar fi folosit fondurile destinate personalului parlamentar pentru a obține bani în interes personal. Ancheta vizează angajarea mamei primarului din Halasztelek, o femeie de 70 de ani, care, potrivit anchetatorilor, nu ar fi prestat nicio activitate reală în cadrul biroului parlamentar.

Femeia ar fi încasat timp de 19 luni un total de 14,3 milioane de forinți (aprox. 35.000 de euro), sumă din care ar fi transferat cea mai mare parte fiului său, primarul orașului. Acesta, la rândul său, ar fi redirecționat o parte semnificativă către deputatul care i-a oferit postul.

Reținere rapidă după ridicarea imunității

Presa ungară subliniază viteza neobișnuită a intervenției: la doar două zile după pierderea imunității, anchetatorii Biroului Central de Investigații au descins la locuința lui Bona, în zori, cu mandat de percheziție. Potrivit Daily News Hungary, toate probele relevante erau deja pregătite. Pe lângă acuzațiile de corupție, fostul deputat este cercetat și pentru folosirea unor documente oficiale falsificate.

În prezent, primarul din Halasztelek este cercetat sub control judiciar la domiciliu, iar mama acestuia este anchetată în libertate.

Alte scandaluri de corupție în tabăra Fidesz

Cazul lui Zoltan Bona se adaugă altor scandaluri care au afectat partidul de guvernământ din Ungaria. Printre acestea se numără cazul fostului deputat Roland Mengyi, condamnat într-un dosar privind fonduri europene, și cel al fostului secretar de stat Pál Völner, acuzat că ar fi primit mită de la șeful Camerei Executorilor Judecătorești.