PNL: PSD trebuie să își asume guvernarea sau să recunoască public că nu poate

Partidul Național Liberal acuză PSD că prelungește criza politică declanșată prin moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan și cere social‑democraților să propună „un prim‑ministru din rândurile propriilor membri” sau să recunoască „incapacitatea de a conduce țara”.

Liberalii solicită PSD să înainteze o propunere concretă de prim‑ministru, afirmând că partidul care a inițiat moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan are obligația de a prezenta soluția pentru formarea noului guvern, potrivit comunicatului transmis astăzi de Biroul de presă al PNL.

PNL susține că, în lipsa unei astfel de propuneri, PSD ar trebui „să‑și recunoască public incapacitatea de a conduce țara și să ofere spațiul necesar pentru formarea unui guvern democratic, pro‑euroatlantic, fără participare PSD”.

Critici la adresa lui Sorin Grindeanu și a conducerii PSD

Liberalii amintesc că au trecut două săptămâni de la votarea moțiunii de cenzură și acuză PSD de „lipsă totală de responsabilitate”.

„România este ținută într‑o stare de incertitudine politică din cauza lipsei totale de responsabilitate a lui Sorin Grindeanu și a celorlalți lideri ai partidului”, afirmă PNL, în comunicatul citat.

PNL susține că PSD a tratat consultările de la Palatul Cotroceni „într‑o manieră superficială, complet neserioasă”, ignorând obligația de a avansa un nume de premier și o majoritate parlamentară.

Liberalii reamintesc că, în urmă cu un an, ei au propus public un premier liberal, pe Ilie Bolojan.

„Atunci când înlături o soluție existentă, tu trebuie să fii următoarea soluție”, transmite PNL, adăugând că nu este vina partidului sau a premierului Ilie Bolojan că PSD „e incapabil, după două săptămâni, să‑și asume guvernarea”.

Ce spun despre ideea unui premier tehnocrat

Pe de altă parte, liberalii resping varianta unui premier tehnocrat, considerând‑o o încercare a PSD de a evita răspunderea politică.

„Un premier tehnocrat nu va avea forța politică necesară pentru a promova măsuri dificile”, afirmă PNL, avertizând că o astfel de formulă ar deveni „un paravan pentru o guvernare PSD pro‑privilegii și anti‑reforme”.

PNL cere social‑democraților „să iasă din lașitate și din minciună și să‑și asume public responsabilitatea pentru soluționarea crizei pe care a provocat‑o”.