Manda, atac la Bolojan: „România nu depinde de un singur om. Inflația a ajuns la 10,7%, iar economia a intrat în recesiune tehnică”

Europarlamentarul PSD Claudiu Manda a lansat marți un atac dur la adresa premierului Ilie Bolojan, acuzând că în spațiul public se desfășoară „o campanie disperată" care încearcă să convingă românii că fără actualul premier nu există soluții pentru țară.

Manda a invocat indicatorii economici din perioada guvernării Bolojan ca argumente împotriva continuării acesteia: inflație de 10,7%, scăderea puterii de cumpărare și intrarea economiei în recesiune tehnică.

„România nu depinde de un singur om. Și, cu siguranță, România nu mai vrea un premier care pune întreaga povară a guvernării doar pe umerii oamenilor și care le cere permanent românilor să suporte, să se sacrifice și să mai aștepte.”, a scris Claudiu Manda pe pagina de Facebook.

De asemenea, liderul PSD a respins totodată acuzațiile de „vânzători de iluzii” adresate PSD, enumerând realizările partidului: creșterea pensiilor și a salariilor, investiții publice și dezvoltarea comunităților locale.