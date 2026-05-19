Meta pregătește concedieri masive. Aproximativ 8.000 de posturi ar urma să fie eliminate

Meta se pregătește pentru un nou val de concedieri, compania urmând să reducă aproximativ 10% din forța sa de muncă. În paralel, gigantul american își reorganizează echipele și mută mii de angajați către proiecte de inteligență artificială.

Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, notificările privind concedierile vor fi trimise în mai multe etape, iar angajații se află deja într-o perioadă de incertitudine.

Notificările privind concedierile vor fi trimise în trei etape

Șefa departamentului de resurse umane de la Meta, Janelle Gale, a transmis un mesaj intern angajaților în care a explicat cum se vor desfășura concedierile. Potrivit documentului, aproximativ 8.000 de posturi vor fi eliminate, iar notificările vor fi trimise în trei valuri, începând de miercuri dimineață. Janelle Gale a precizat și că structurile de management vor fi reduse pentru a crea echipe mai mici și mai flexibile.

„Am ajuns acum în etapa în care multe organizații pot funcționa cu o structură mai plată, cu echipe mai mici organizate în grupuri/cohorte care se pot mișca mai rapid și pot avea mai multă autonomie”, a transmis aceasta.

Mii de angajați vor fi mutați către proiecte AI

Meta intenționează să transfere peste 7.000 de angajați către inițiative legate de inteligența artificială, considerate esențiale pentru dezvoltarea companiei în următorii ani. Conducerea companiei le-a transmis angajaților că liderii diferitelor divizii vor anunța schimbările organizaționale odată cu concedierile. Unele echipe din divizia Reality Labs începuseră deja să fie reorganizate în grupuri mai mici.

Potrivit unor angajați citați de presa internațională, moralul în companie a fost afectat de anunțurile privind restructurările. Unul dintre angajați a descris situația ca fiind „o stare de așteptare”, în condițiile în care oamenii nu știu încă cine își va pierde locul de muncă.

Meta investește masiv în inteligența artificială

Compania investește miliarde de dolari în dezvoltarea tehnologiilor AI și a estimat pentru 2026 cheltuieli de capital între 125 și 145 de miliarde de dolari. Conducerea Meta le-a transmis angajaților că nu exclude noi reduceri de personal și după acest val de concedieri.