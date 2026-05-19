Bărbat din Galați, prins în flagrant după ce a ridicat un colet cu șase arme trimise din Spania

Sursă: Realitatea.net

Un bărbat de 42 de ani din Tecuci a fost prins în flagrant de polițiști după ce a ridicat un colet în care se aflau șase arme supuse autorizării. Pachetul fusese trimis din Spania prin intermediul unei firme de transport. Intervenția a avut loc în parcarea unui supermarket din municipiul Tecuci.

Potrivit reprezentanților Inspectoratul de Poliție Județean Galați, bărbatul a fost prins în flagrant pe 18 mai 2026.

„La data de 18 mai 2026, poliţiştii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase Galaţi au depistat în flagrant delict un bărbat, de 42 de ani, din municipiul Tecuci, în timp ce ridica, din parcarea unui supermarket din aceeaşi localitate, un colet expediat din Spania prin intermediul unei firme de transport”, au transmis polițiștii.

În urma verificărilor, oamenii legii au descoperit că în colet se aflau șase arme lungi neletale, cu aer comprimat, calibru 4,5 mm.

A fost deschis dosar penal

Armele au fost ridicate pentru expertizare, iar polițiștii continuă cercetările într-un dosar penal. Anchetatorii fac cercetări pentru contrabandă și nerespectarea regimului armelor și munițiilor.