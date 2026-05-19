Plată online pentru parcare la Aeroportul Henri Coandă. CNAB anunță aproape 2000 de locuri noi până la final de an

Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) lansează o nouă facilitate pentru pasagerii Aeroportului Internațional „Henri Coandă" București: plata online a tarifului de parcare, prin intermediul platformei dedicate parcare.cnab.ro.

Pentru a accesa serviciul, utilizatorii trebuie să își creeze în prealabil un cont pe platformă, folosind adresa de email și numărul de telefon. CNAB susține că noul sistem are ca scop simplificarea procesului de plată și reducerea timpului petrecut în zona de ieșire din parcare.

Patru metode de plată disponibile

În prezent, pasagerii pot achita tariful de parcare prin una dintre următoarele variante:

Online, prin platforma parcare.cnab.ro

La cele 20 de automate de plată amplasate în incinta aeroportului

La casierie

Direct la barieră, prin plată contactless cu cardul

„Compania Națională Aeroporturi București face încă un pas important în creșterea calității serviciilor oferite pasagerilor: plata online a parcării. Implementarea acestei soluții digitale are ca obiectiv îmbunătățirea experienței pasagerilor și reducerea timpului necesar efectuării plăților în incinta aeroportului", a declarat directorul general al CNAB, Bogdan Mîndrescu.

Parcarea, în extindere

Pe lângă noul sistem de plată, CNAB anunță și extinderea semnificativă a capacității de parcare. Aeroportul dispune în prezent de 1.571 de locuri, iar până la finalul anului urmează să fie deschisă o nouă parcare cu încă 1.019 locuri. În plus, compania a lansat în această lună licitația pentru construirea unei parcări destinate staționării pe termen lung, cu o capacitate de 795 de locuri.