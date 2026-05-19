Zelenski, optimist după schimbarea puterii în Ungaria: „Există perspective de relansare constructivă a relațiilor”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că vede oportunități reale de îmbunătățire a relațiilor cu Ungaria, după schimbarea conducerii de la Budapesta. Ucraina și Ungaria au convenit deja să organizeze consultări bilaterale pe teme precum apărarea, minoritățile și economia.

Zelenski a anunțat pe Telegram că, alături de ministrul de Externe Andrii Sybiha, a actualizat prioritățile de politică externă ale Ucrainei pentru perioada mai – iunie, plasând relația cu Ungaria în fruntea listei.

Zelenski prioritizează relația cu Ungaria, după ce Peter Magyar a câștigat alegerile

„La nivel de echipă, purtăm un dialog activ cu noua conducere a Ungariei și există perspective de relansare constructivă a relațiilor. Ministrul Afacerilor Externe al Ucrainei și alți funcționari guvernamentali se pregătesc pentru un format de consultări bilaterale cu Ungaria. Mă aștept la rezultate”, a transmis președintele ucrainean.

Un prim semnal concret a venit luni, când ministrul ucrainean de Externe Sybiha a anunțat că a purtat o discuție „constructivă și substanțială” cu omologul său ungar, Anita Orban. Cei doi au convenit să organizeze în această săptămână o rundă de consultări la nivel de experți pe tema minorității maghiare din regiunea Transcarpatia.

Apropierea vine în contextul în care noul premier ungar Peter Magyar declarase la sfârșitul lunii aprilie că dorește o întâlnire cu Zelenski pentru a „deschide un nou capitol în relațiile bilaterale” și a discuta despre drepturile etnicilor maghiari din Ucraina.