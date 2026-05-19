Un bărbat a fost prins sub un mal de pământ surpat în Bacău. Victima este inconștientă
Bărbat surprins sub un mal de pământ
Pompierii din Bacău intervin în orașul Dărmănești, în cartierul Plopu, după ce un mal de pământ s-a surpat peste un bărbat.
La fața locului au fost mobilizate mai multe echipaje de intervenție din cadrul Gărzii de Intervenție Comănești și al Detașamentului de Pompieri Moinești.
Elicopter SMURD trimis la locul intervenției
Pentru gestionarea situației au fost trimise o autospecială de stingere cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare, un echipaj SMURD și containerul multirisc dotat cu stabilizator de mal. În zonă intervine și un elicopter SMURD de la Brașov, dar și o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean Bacău. Autoritățile au solicitat și sprijinul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență.
Victima a fost găsită inconștientă
Potrivit primelor informații, bărbatul a fost scos de sub pământ în stare de inconștiență. Echipajele medicale au început imediat manevrele de resuscitare la fața locului. Intervenția este în desfășurare.
Citește și:
- 15:48 - Daniel Băluță îi lasă pe locuitorii Sectorului 4 să decidă numele noului parc
- 15:39 - Vești bune pentru locuitorii din Curtea de Argeș. Apa potabilă nu mai este infestată cu Clostridium
- 15:26 - Accident grav de muncă la Șura Mică. Un bărbat și-a prins mâna într-un utilaj industrial
- 15:16 - Maia Sandu, după scandalul punctajului de la Eurovision: „Nu trebuie să permitem ca ceva sau cineva să deterioreze relațiile dintre țările noastre”
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News