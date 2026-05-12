Verdict Theodor Stolojan: „Guvernul va pica la vot, iar Ilie Bolojan va fi noul premier”

Fostul premier Theodor Stolojan a criticat dur strategia președintelui Nicușor Dan de a condiționa desemnarea unui prim-ministru de existența unei majorități negociate în prealabil. Stolojan susține că mecanismele democratice sunt blocate de o interpretare proprie a legii fundamentale.

Conflict constituțional la Cotroceni? Lecția lui Stolojan pentru șeful statului

Theodor Stolojan insistă asupra faptului că regulile jocului politic sunt trasate clar de Legea Fundamentală, iar președintele nu se poate sustrage acestora. Conform fostului lider liberal, succesul moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Bolojan este dovada matematică a existenței unei noi forțe în Parlament.

„Președintele României trebuie și el să respecte Constituția, care prevede foarte limpede ce trebuie făcut într-o asemenea situație. PSD a demonstrat deja că deține majoritatea în momentul în care a dărâmat Guvernul prin moțiune”, a declarat Stolojan la Digi24.

Pericolul „băltirii”: Companiile de stat și reformele, în stare de amorțeală

Dincolo de jocurile de putere, Stolojan avertizează că absența unui executiv cu puteri depline aruncă România într-o zonă de incertitudine economică periculoasă. Fostul prim-ministru descrie o stare de „delăsare” în administrația publică și în companiile de stat, unde performanța a devenit o noțiune abstractă.

Blocaj administrativ: Instituțiile au intrat într-o logică de așteptare.

Indicatori de performanță: Stolojan critică dur managementul companiilor de stat, numind rezultatele acestora „de râsul lumii”.

Reformele PNRR: Fără o majoritate politică solidă, procesul de modernizare a țării riscă să fie stopat.

Scenariul „Bolojan Premier”: De ce vor evita parlamentarii alegerile anticipate

Theodor Stolojan anticipează un parcurs în doi pași pentru ieșirea din criză. Acesta exclude posibilitatea ca PNL să susțină un guvern minoritar format de PSD și UDMR, anticipând că o astfel de propunere va fi respinsă de Legislativ.

Strategia propusă de fostul lider PNL:

Prima nominalizare: Un guvern (probabil PSD-UDMR) care va cădea la votul de învestitură. A doua nominalizare: Ilie Bolojan , văzut ca soluția optimă pentru formarea unei majorități. Evitarea anticipatelor: Stolojan crede că parlamentarii vor vota a doua propunere de frică să nu își piardă locurile din Parlament, subliniind că pentru mulți dintre ei acesta este „primul lor serviciu serios”.

Nicușor Dan rămâne ferm: „Nu fac experimente fără o majoritate negociată”

În replică, președintele Nicușor Dan a anunțat consultări oficiale cu partidele parlamentare pentru sfârșitul acestei săptămâni sau începutul celei viitoare. Poziția de la Cotroceni rămâne neschimbată: șeful statului refuză să desemneze un candidat care nu vine la discuții cu o listă de semnături care să garanteze stabilitatea viitorului Cabinet.

„Întrebarea mea va fi dacă are sau nu are negociată o majoritate. Nu voi face experimente”, a punctat Nicușor Dan, subliniind dorința de a vedea o propunere de premier capabilă să treacă din prima încercare de votul Parlamentului.