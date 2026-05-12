Summitul B9. Nicușor Dan, după întâlnirea cu președintele Poloniei: ”România își dorește oricât de multi soldați americani”- VIDEO

Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a fost primit luni după-amiază, la Palatul Cotroceni, de președintele României, Nicușor Dan. Cei doi șefi de stat vor coprezida, miercuri, Summitul Formatului Bucureşti 9 şi al Ţărilor Nordice, la care va participa şi Mark Rutte, secretarul general al NATO.

LIVE TEXT:

UPDATE- Mark Rutte a ajuns la Palatul Cotroceni, unde a fost întâmpinat, în Holul de Onoare, de președintele României, Nicușor Dan, și de președintele Poloniei, Karol Nawrocki.

UPDATE - Șeful NATO a ajuns în România. Coloana oficială se îndreaptă către Palatul Cotroceni

UPDATE- Nicușor Dan: România își dorește oricât de multi soldați americani

Sunt cam 1.500 în momentul acesta, după episodul de acum o lună și jumătate. Avem baza militară de la Mihail Kogălniceanu, în care este o investiție etapizată de 4 miliarde de euro, care a început și care se va desfășura în anii următori.

Însă, în niciun fel de atitudine incorectă față de partenerii noștri europeni. Da, este o decizie care ține strict de Statele Unite ale Americii și, în măsura în care domniile lor vor considera că pentru apărarea colectivă, pentru apărarea NATO, România este o gazdă bună, vom fi foarte fericiți să o facem.

Legat de criza noastră politică internă, ea se va rezolva într-o direcție pro-occidentală și într-un termen destul de, pe care eu îl apreciez, destul de rapid. Nu există vreun risc ca România să se abată de la această direcție pro-occidentală și scenariul pentru dumneavoastră, Constituția României este destul de complicată pe scenariul mecanismului de alegeri anticipate. Anticipat este relativ complicat. Nu am avut alegeri anticipate după 1989 și de-asta excludem acest scenariu.

UPDATE- Președintele Poloniei: Nu acționăm împotriva altor state, ci pentru securitatea noastră. Suntem pregătiți să îi primim pe soldații americani.

UPDATE- Nicușor Dan: Pe Vladimir Putin nu trebuie să îl luăm în serios

Trebuie să fim pregătiți, Rusia nu arată că vrea pace.

Vom face drone în România cu banii din programul SAFE.

UPDATE -Președintele Poloniei: Rusia va pierde războiul cu Ucraina.

UPDATE- Karol Nawrocki: Astăzi Varșovia și Bucureștiul sunt cele mai importante centre de răspundere strategică NATO de pe flancul de est

”Mă bucur foarte mult că încep această vizită la București cu întâlnirea cu domnul președinte Nicușor Dan. Îmi amintesc cu plăcere discuțiile noastre de la Varșovia de acum două luni, nu mai mult.

Astăzi am continuat temele pe care le-am început atunci. România este partener strategic al Poloniei și aceste contacte directe la cel mai înalt nivel sunt importante, consider eu, pentru securitatea noastră, dar și pentru dezvoltarea economică. După cum știți, discutăm astăzi, în ziua de dinaintea summit-ului important pentru NATO. Îi mulțumesc domnului președinte pentru organizarea B9.

Polonia și România sunt fondatorii acestui format B9, un format care explică nevoia și diagnosticul pentru flancul estic și pentru politica Alianței Nord-Atlantice. Din punct de vedere al Poloniei și inițiativa celor trei mări este importantă. Sunt forme care ne dau posibilitatea de a ne prezenta pozițiile noastre ale statelor de pe flancul estic pe scara internațională. Este important pentru că țările noastre își asumă cea mai mare responsabilitate pentru apărarea Europei în față de Rusia, atât Polonia în nord cât și România în sud, sunt acele cetăți de pe flancul estic al NATO.

Astăzi Varșovia și Bucureștiul sunt cele mai importante centre de răspundere strategică NATO de pe flancul de est. Țările noastre nu doar fac diagnostice ale pericolelor, ci din ce în ce mai des dau un răspuns pentru pericolele de securitate”, a spus.

UPDATE- Nicușor Dan: B9 e un format de securitate creat de România și Polonia

”În primul rând, doresc să-i urez bun venit în România preşedintelui Poloniei. Dragă Karol, bine ai venit în România! Motivul prezenţei domniei sale este prezenţa la summitul B9 de mâine.

După cum ştiţi, B9 este un format creat de România şi Polonia împreună în 2015 şi care se adresează un format de securitate care se adresează ţărilor de pe flancul estic. Şi în discuţia noastră de mâine, pe care România şi Polonia o vor coprezida, o să vorbim de situaţia de securitate în flancul estic. Vom ne vom acorda între noi în pregătirea summitului de la Ankara de peste două luni şi vom discuta despre cum putem să facem mai eficiente pregătirile noastre militare din interiorul NATO şi din interiorul Uniunii Europene.

Am avut o discuţie bilaterală substanţială cu preşedintele Poloniei. Polonia este un partener strategic al României. După cum ştiţi, la începutul lunii martie am făcut o vizită în Polonia şi acesta este un răspuns. Am vorbit de agenda bilaterală, am vorbit de cum putem să colaborăm mai bine în zona militară şi de securitate, şi, bineînţeles, de pregătirea discuţiei B9 de mâine. Imediat după conferinţa de presă, o să ne întâlnim cu secretarul general al NATO, domnul Rutte, cu care vom discuta, de asemenea, despre discuţia de mâine şi discuţia de peste două luni de la Ankara. Am discutat, bineînțeles, de războiul din Ucraina, de situația din Orientul Mijlociu, am discutat de forțele noastre comune de militari români care sunt în Polonia și de militarii polonezi care sunt în România, la Craiova.

Am discutat de posibilitatea unui schimb de experiență între ce facem noi la Marea Neagră și ce face Polonia la Marea Baltică. Am vorbit de colaborarea noastră în interiorul NATO și de asemenea de colaborarea noastră în interiorul Uniunii Europene în zona militară. Am vorbit de Republica Moldova și de importanța pentru România a securității pentru Republica Moldova, dar și de procesul de integrare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană, pentru care pentru una și pentru alta există suportul părții poloneze.

Am discutat de extinderea în general a Uniunii Europene și aici avem poziții similare că extinderea este benefică pentru securitatea, atât în zona de est, cât și în zona Balcanilor de vest, este benefică pentru securitatea Europei în ansamblu. Am mulțumit domnului președinte pentru sprijinul pe care Polonia ni-l acordă pentru procesul nostru de aderare la OCDE și am vorbit, de asemenea, de partea economică, comercială. Există, așa cum am spus și în martie când am fost la Varșovia, există o mare oportunitate de colaborare între economiile noastre și această preocupare va continua și schimburile noastre diplomatice vor continua în această direcție. Încă o dată, Polonia este un partener important pentru România și vom continua dialogul”, a declarat Nicușor Dan.

ȘTIRE INIȚIALĂ:

Nicușor Dan și Karol Nawrocki vor avea o serie de convorbiri tête-à-tête şi convorbiri oficiale, iar la finalul lor vor susţine declaraţii de presă comune, programate la ora 18:15.

La ora 19:00, președintele României îl va întâmpina și pe secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Potrivit Administrației Prezidențiale, după primirea oficială, Nicușor Dan va avea o cină de lucru cu preşedintele Poloniei şi cu secretarul general al Alianţei Nord-Atlantice.

Președintele României, Nicușor Dan, și omologul său polonez, Karol Nawrocki, vor coprezida Summitul București 9 (B9) și al Țărilor Nordice, eveniment cu tema „Delivering More for Transatlantic Security”, care se va desfășura pe data de 13 mai, la Palatul Cotroceni.

La reuniune vor participa secretarul general NATO, Mark Rutte, precum și reprezentanți ai Țărilor Nordice: Republica Finlanda, Regatul Danemarcei, Islanda, Regatul Suediei și Regatul Norvegiei.

Administrația Prezidențială a anunțat că pe agenda discuțiilor se află:

- Reconstrucția Ucrainei: România a propus utilizarea bazelor de la Mihail Kogălniceanu și Câmpia Turzii ca noduri logistice pentru eforturile de reconstrucție și garanțiile de securitate post-conflict.

- Cooperarea cu SUA: Relația strategică a fost reafirmată recent prin participarea președintelui Nicușor Dan, în calitate de observator, la Consiliul pentru Pace inițiat de Donald Trump.

Formatul București 9, inițiat în 2015 de România și Polonia, reunește țările de pe Flancul estic al NATO: România, Republica Polonă, Republica Bulgaria, Ungaria, Republica Cehă, Republica Slovacă, Republica Estonia, Republica Lituania și Republica Letonia, și servește drept cadru de coordonare politică înainte de marile summituri NATO.