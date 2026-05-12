Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constituțională în legătură cu OUG dat de Ilie Bolojan după demiterea guvernului - DOCUMENT

Avocatul Poporului, Renate Weber, a dat curs sesizării AUR și a sesizat la CCR ordonanța de urgență adoptată de Guvernul Ilie Bolojan după ce executivul a fost demis prin moțiune de cenzură. În documentul prezentat de Realitatea Plus, Avocatul Poporului avertizează că există „mai multe motive de neconstituționalitate”, atât de fond, cât și de procedură.

Avocatul Poporului invocă dispozițiile art. 1 alin. (3), art. 1 alin. (5), art. 44, art. 79, art. 110 alin. (4) și art. 115 alin. (6) din Constituția României, referitoare la principiul securității juridice, dreptul de proprietate privată și procedura de emitere a ordonanțelor de urgență.

MOTIVE DE NECONSTITUȚIONALITATE

Încălcarea obligației constituționale privind avizul Consiliului Legislativ și interdicția de a emite ordonanțe de către un guvern demis.

Se arată că, potrivit art. 110 alin. (4) din Constituție, „Guvernul al cărui mandat a încetat nu poate emite ordonanțe și poate îndeplini numai actele necesare pentru administrarea treburilor publice până la depunerea jurământului de către membrii noului Guvern.”

Documentul continuă cu argumente privind lipsa avizului Consiliului Legislativ și încălcarea principiului separației puterilor în stat, susținând că OUG nr. 38/2026 a fost emisă de un guvern aflat în procedură de demitere, contrar art. 115 alin. (6) din Constituție.

În sesizarea făcută de Avocatul Poporului se precizează că „Proiectele de ordonanţe de urgenţă cărora li s-au adus modificări de fond ca urmare a discutării şi adoptării lor în şedinţa Guvernului vor fi supuse unei noi avizări a Consiliului Legislativ.



În situaţia în care, ca urmare a noii avizări de către aceste autorităţi, este necesară operarea unor modificări de fond ori avizul respectiv este negativ, proiectul de act normativ va fi repus în mod obligatoriu pe agenda de lucru a şedinţei Guvernului. Dispoziţiile art. 43 trebuie coroborate cu art. 45”

În concluzie, Avocatul Poporului "apreciază că argumentele invocate susțin neconstituționalitatea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 38/2026, față de art. 1 alin. (3) privind statul de drept, art. 1 alin. (5) privitor la principiul securității juridice și al previzibilității normei, art. 44 privind dreptul de proprietate privată, art. 79 privind Consiliul Legislativ, art. 110 alin. (4) referitor la încetarea mandatului Guvernului, precum și față de art. 115 alin. (6) privind interdicția adoptării ordonanțelor de urgență care afectează drepturi și libertăți fundamentale și solicită Curții Constituționale pronunțarea unei decizii de admitere a excepției de neconstituționalitate".

AUR a depus la sfârșitul săptămânii trecute o sesizare la Avocatul Poporului prin care solicită atacarea la Curtea Constituțională a OUG nr. 38/2026, adoptată de Guvernul condus de Ilie Bolojan după demiterea Executivului prin moțiune de cenzură.