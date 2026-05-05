Raluca Turcan rupe tăcerea și cere linie dură în PNL: „Fără negocieri, fără compromisuri!” Mesaj tranșant după căderea Guvernului Bolojan

Sursă: realitatea.net

Criza politică declanșată după prăbușirea Executivului condus de Ilie Bolojan scoate la suprafață poziții tot mai ferme în interiorul Partidului Național Liberal. Deputatul Raluca Turcan, liderul organizației județene PNL Sibiu, intră direct în centrul dezbaterii și indică fără echivoc vinovatul pentru situația actuală, cerând în același timp o schimbare radicală de direcție în raport cu Partidul Social Democrat.

Într-o postare pe pagina sa de socializare, aceasta susține că responsabilitatea pentru criza politică aparține exclusiv PSD, respingând orice tentativă de nuanțare a situației.

„Criza politică actuală are un singur responsabil: PSD. Nu există ambiguități, nu există circumstanțe atenuante. Este rezultatul direct al deciziilor lor și tot PSD trebuie să răspundă în fața românilor pentru consecințe.”

Căderea Guvernului, descrisă ca un moment cu efecte grave pentru societate

Raluca Turcan nu tratează schimbarea de guvern ca pe un episod obișnuit din dinamica politică, ci ca pe un moment cu implicații directe asupra economiei și vieții de zi cu zi. În viziunea sa, efectele sunt deja vizibile și vor continua să se resimtă în perioada următoare.

„Răsturnarea Guvernului nu este un simplu joc politic. Este o decizie cu efecte directe: blocaje, incertitudine, pierderi economice și o frână pusă modernizării. Iar nota de plată nu rămâne în zona politică — este plătită de oameni.”

În același registru, Turcan pune sub semnul lipsei de credibilitate orice formațiune care ajunge să-și demoleze propriul executiv, sugerând că astfel de acțiuni compromit orice perspectivă de colaborare.

„Un partid care își dărâmă propria guvernare nu mai are credibilitate. Nu mai poate fi partener de dialog, nu mai poate garanta stabilitate, nu mai poate pretinde că acționează în interes public. Cu astfel de actori politici, orice construcție devine imposibilă.”

Apel fără echivoc: PNL să rupă complet relația cu PSD

În acest context, liderul liberal cere o delimitare totală față de social-democrați, respingând categoric ideea unor negocieri sau a unei formule comune de guvernare.

„În acest context, poziția mea este fermă: delimitare totala de PSD. Nu există bază pentru colaborare, nu există încredere, nu există viitor comun.”

Mesajul vine într-un moment în care, în interiorul PNL, există discuții privind posibile scenarii de revenire la masa negocierilor politice, inclusiv cu partide proeuropene, ceea ce face ca poziția Ralucăi Turcan să fie cu atât mai tranșantă.

Sprijin total pentru Ilie Bolojan

În contrast cu poziția dură față de PSD, Turcan își exprimă susținerea fără rezerve pentru Ilie Bolojan, despre care afirmă că a fost vizat intenționat de adversari.

„În același timp, susținerea pentru Ilie Bolojan este fără rezerve. Atacul împotriva lui nu a fost unul politic legitim, ci o execuție motivată de interese personale. A fost ales țintit pentru că a făcut ceea ce trebuie: a pus interesul public înaintea jocurilor de culise.”

Mai mult, aceasta îl descrie pe Bolojan drept un model de leadership într-un context politic dominat, în opinia sa, de calcule oportuniste.

„#IlieBolojan reprezintă direcția de care avem nevoie: seriozitate, disciplină administrativă, reformă reală. Nu este doar liderul #PNL, este un reper de responsabilitate într-un moment dominat de oportunism.”

Fără compromisuri: linia politică propusă pentru PNL

În finalul mesajului, Raluca Turcan trasează o direcție clară pentru partid, insistând asupra ideii că nu există loc pentru jumătăți de măsură sau negocieri care ar putea afecta încrederea electoratului.

„#PNL trebuie să fie la fel de clar: fără compromisuri cu cei care au generat această criză. Fără negocieri care trădează încrederea oamenilor. Fără jumătăți de măsură.”

În opinia sa, momentul actual obligă partidul să aleagă între două direcții complet opuse.

„Alegerea este simplă: ori rămânem de partea stabilității, reformei și responsabilității — alături de #IlieBolojan — ori girăm haosul produs de PSD. Nu există cale de mijloc.”