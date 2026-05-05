Nicușor Dan câștigă procesul cu Autoritatea Electorală Permanentă. Câți bani trebuie să primească pe campania electorală

Magistrații Curții de Apel au decis că Autoritatea Electorală Permanentă trebuie să ramburseze președintelui suma de 930.283 lei, reprezentând cheltuielile efectuate în campania prezidențială din 2025.

Victoria în instanță împotriva Autorității Electorale Permanente

Magistrații Secției de Contencios Administrativ și Fiscal din cadrul Curții de Apel București au dat câștig de cauză președintelui Nicușor Dan în litigiul deschis împotriva Autorității Electorale Permanente (AEP). Prin această sentință, instanța a anulat decizia de nerambursare emisă de AEP în noiembrie 2025 și a invalidat parțial raportul de control care blocase decontarea unei părți din cheltuielile de campanie. Judecătorii au stabilit că instituția este obligată să îi returneze președintelui suma de 930.283,10 lei, bani ce reprezintă cheltuieli electorale efectuate în timpul cursei prezidențiale din anul 2025. Deși instanța a admis cererea principală, Nicușor Dan a optat pentru solicitarea cheltuielilor de judecată pe o cale separată.

Istoricul litigiului și acuzațiile de dublă măsură

Conflictul juridic a început oficial în martie 2026, după ce Nicușor Dan a reclamat faptul că AEP i-a decontat cu aproape un milion de lei mai puțin decât suma împrumutată și utilizată legal în campanie. În replică, autoritatea electorală a sesizat Parchetul, susținând existența unor nereguli. Președintele a respins aceste acuzații prin postări pe rețelele sociale, explicând că mecanismul donațiilor online, deși perfect legal, pare să fie în continuare neînțeles de inspectori. Acesta a subliniat că s-a confruntat cu situații identice în campaniile din 2016 și 2020, când amenzile și plângerile penale ale AEP au fost, de asemenea, anulate de instanțe. Mai mult, șeful statului a acuzat instituția de lipsă de imparțialitate, punctând că AEP caută „virgule lipsă” în actele sale, în timp ce ignoră nereguli flagrante în finanțarea altor candidați, precum Călin Georgescu.

Contextul instabilității guvernamentale după căderea Cabinetului Bolojan

Decizia instanței vine într-un moment de maximă tensiune politică, marcat de demiterea Guvernului condus de Ilie Bolojan prin moțiune de cenzură, cu un sprijin masiv de 281 de voturi. În fața acestui blocaj, președintele Nicușor Dan a încercat să tempereze îngrijorările publice, estimând că România va traversa o perioadă de incertitudine de aproximativ două săptămâni. Referitor la scenariile vehiculate în spațiul public despre o posibilă nominalizare a lui Călin Georgescu pentru funcția de premier, președintele a catalogat această variantă drept un simplu „titlu de ziar”, sugerând că soluțiile pentru noul Executiv vor fi căutate în zona echilibrului politic.

Pașii procedurali și caracterul nedefinitiv al sentinței

Deși hotărârea Curții de Apel reprezintă un succes important pentru Nicușor Dan, aceasta nu este definitivă. Atât președintele, cât și Autoritatea Electorală Permanentă au la dispoziție un termen de 15 zile de la comunicarea oficială a hotărârii pentru a depune recurs. Cererea de atac va fi soluționată la aceeași Curte de Apel București, în cadrul Secției a X-a de Contencios Administrativ și Fiscal, sub sancțiunea nulității dacă nu se respectă procedura. Până la o decizie finală a instanței superioare, suma de aproape un milion de lei rămâne sub semnul întrebării, reprezentând un test de funcționare pentru instituțiile de control și justiția din România.