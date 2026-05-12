Bilet unic pentru STB, Metrorex și trenul metropolitan: autoritățile vor să reintroducă sistemul integrat în București-Ilfov

Sursă: realitatea.net

Sistemul integrat de ticketing din București-Ilfov ar putea fi repus în funcțiune după ce a fost suspendat în 2025. Horațiu Cosma, secretar de stat în Ministerul Transporturilor, a convocat luni o ședință cu toate instituțiile implicate, Metrorex, STB, CFR Călători, TPBI și operatorii feroviari, pentru a relansa discuțiile pe această temă.

În urma întâlnirii, s-a ajuns la concluzia că sistemul integrat trebuie reintrodus cât mai curând posibil.

„Bucureștiul nu poate rămâne singura capitală europeană fără un sistem integrat de ticketing. În 2021 am introdus biletul unic pentru STB, Metrorex și trenul metropolitan, dar serviciul a fost suspendat în 2025 după retragerea CFR Călători și majorările de tarife”, a declarat Horațiu Cosma.

Peste o săptămână vor avea loc noi discuții tehnice pentru actualizarea convenției din 2021, iar în paralel vor începe demersurile pentru integrarea sistemelor informatice ale operatorilor implicați.

Obiectivul autorităților este un sistem integrat, accesibil și funcțional, care să conecteze eficient transportul de suprafață, metroul și trenul metropolitan în întreaga zonă București-Ilfov.

Discuția vine în contextul scumpirii, începând cu 1 mai, a călătoriei la metrou semnată de fostul ministru al Transporturilor, Ciprian Șerban, fiind amânată cu două luni de către ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță.