Greșeala comună care strică pastele. Ce trebuie să faci ca să o eviți

Mulți oameni fac aceeași greșeală atunci când gătesc paste, iar acest detaliu aparent minor poate afecta complet gustul preparatului. Cea mai frecventă problemă este folosirea unei cantități prea mici de sare în apa în care fierb pastele, susțin specialiștii.

De ce este importantă sarea din apa pentru paste

Pastele uscate sunt făcute în principal din făină și apă, ceea ce înseamnă că au foarte puțină aromă proprie. În timpul fierberii, ele absorb lichidul din oală, iar dacă apa nu este suficient de sărată, pastele vor rămâne fade chiar și după adăugarea sosului.

Odată ce au fost fierte, gustul lor nu mai poate fi corectat complet. Chiar dacă adaugi parmezan, sos sau ulei de măsline, aromele vor rămâne doar la suprafață, fără să pătrundă în interiorul pastelor. Rolul sosului este să completeze gustul, nu să compenseze lipsa lui.

Câtă sare trebuie pusă în apă

Mulți adaugă doar puțină sare, însă bucătarii recomandă aproximativ o lingură de sare la 4–5 litri de apă.

Ideal este să folosești o oală mare, cu suficientă apă, astfel încât pastele să se gătească uniform și să nu se lipească. Sarea se adaugă după ce apa începe să fiarbă, pentru a nu încetini procesul de încălzire.

Apa trebuie să aibă un gust bine condimentat, asemănător unei supe ușor sărate. Nu trebuie să fie excesiv de sărată, iar mare parte din sare rămâne oricum în apă după scurgerea pastelor.

Oală mare sau mai puțină apă?

Metoda clasică presupune fierberea pastelor într-o cantitate mare de apă clocotită și rămâne cea mai sigură variantă, mai ales pentru porții mari.

Există însă și o alternativă folosită tot mai des: fierberea într-o tigaie largă, cu mai puțină apă. Această metodă are avantajul că apa fierbe mai repede, iar amidonul rezultat este mai concentrat, ceea ce ajută sosul să adere mai bine la paste.

Indiferent de metoda aleasă, regula esențială rămâne aceeași: apa trebuie să fie suficient de sărată.

Un detaliu mic care schimbă gustul

Pastele pot deveni un preparat excelent sau unul banal în funcție de acest singur pas. O apă bine sărată, suficient spațiu pentru fierbere și gătirea pastelor al dente fac diferența dintre un preparat obișnuit și unul cu adevărat gustos.

