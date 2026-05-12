Două adolescente de 17 ani din Bihor au dispărut de acasă. Poliția cere ajutorul populației

Două adolescente în vârstă de 17 ani din județul Bihor sunt căutate de polițiști după ce au plecat de acasă și nu au mai revenit. Familiile au alertat autoritățile, iar oamenii legii au început verificările pentru găsirea fetelor.

Este vorba despre Sebok Ibolya-Debora, din comuna Petreu, și Esma Ciurar, din comuna Sâmbăta. Potrivit informațiilor transmise de autorități, Sebok Ibolya-Debora a plecat de acasă duminică, 10 mai, în jurul orei 10.15, iar de atunci nu a mai putut fi contactată. Tânăra are aproximativ 1,65 metri înălțime, în jur de 60 de kilograme, păr brunet lung până la șolduri și ochi căprui. La momentul dispariției purta o bluză roz, pantaloni albi de trening și pantofi sport albi.

Polițiștii au precizat că adolescenta a mai fost dată dispărută și în trecut, fiind găsită ulterior de oamenii legii.

A doua fată a plecat luni de acasă

Și Esma Ciurar a fost dată dispărută după ce a plecat de la domiciliu luni, 11 mai, în jurul orei 11.30, fără să mai revină. Adolescenta are aproximativ 1,50 metri înălțime, între 60 și 65 de kilograme, păr brunet lung și ochi negri. În momentul plecării era îmbrăcată cu o fustă neagră lungă, tricou alb și purta papuci de casă albi. Familiile celor două fete au anunțat disparițiile în cursul zilei de luni, iar polițiștii desfășoară acum căutări pentru găsirea lor.

Poliția cere sprijinul populației

Autoritățile fac apel la persoanele care dețin informații despre cele două adolescente să contacteze cea mai apropiată unitate de poliție sau să sune la numărul de urgență 112. Polițiștii continuă verificările pentru stabilirea traseului urmat de fete și pentru găsirea acestora în siguranță.