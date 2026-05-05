Dan Dungaciu dezvăluie oferta AUR după căderea guvernului Bolojan. „Doar așa se va schimba ceva în bine pentru România”

Sursă: Realitatea PLUS

Prăbușirea Guvernului condus de Ilie Bolojan deschide un nou capitol tensionat pe scena politică, iar principala formațiune de opoziție își definește rapid poziția. AUR intră în acest moment de criză cu o ofertă politică fără echivoc și cu un mesaj care exclude compromisurile clasice din negocierile parlamentare.

Într-un interviu pentru Realitatea PLUS, Dan Dungaciu, a explicat cum vede partidul său evoluția situației după votul care a dus la demiterea Executivului, insistând că momentul actual poate deveni unul decisiv pentru direcția României.

Ionela Arcanu: Ce se întâmplă de acum înainte? Am înțeles perspectiva AUR, nu doriți să intrați la guvernare, care poate fi varianta care să guverneze în acest moment țara noastră?

Dan Dungaciu: Pentru noi a fost un pas mare ce s-a întâmplat zilele acestea, inclusiv căderea acestui guvern, dacă pasul acesta mare va fi un pas mare și pentru România, aici începe discuția. Din punctul nostru de vedere poate fi un pas mare pentru România dacă se întâmplă două lucruri: o variantă pe care noi o să o punem pe masă, adică un premier AUR cu programul de guvernare AUR, nu doar un program de guvernare sau condiții socio-economice care trebuie să fie luate, ci, repet, premier AUR program de guvernare AUR sau alegeri anticipate

Ionela Arcanu: Cu un guvern minoritar susținut de alte partide?

Dan Dungaciu: Noi dacă e să se continue această guvernare și noi să fim într-un fel implicați, vom fi implicați doar printr-un premier al AUR și un program de guvernare al AUR. Dacă acesta va fi minoritar majoritar, asta depinde de jocurile din Parlament. Asta este singura noastră ofertă sau alegeri anticipate. Ideea principală este că AUR nu se teme sau nu vrea să transmită în niciun fel electoratului lui și a altui electorat din România, că am avea o reticență în a ne asuma rezolvarea unor probleme, dar modul în care noi vedem soluționarea problemelor este incompatibil cu ce s-a întâmplat până acum în politica românească. Prin urmare premier AUR program de guvernare AUR este singura noastră ofertă, sau alegeri anticipate pentru care noi am pledat, pentru că doar așa în cele două variante se va schimba ceva în bine pentru România.

Ionela Arcanu: Până acum știam că singura variantă pentru AUR erau alegerile anticipate. Această nouă variantă pe care o propuneți presupune inclusiv un guvern de uniune națională? Adică să vedem AUR, PSD, PNL, USR, UDMR?

Dan Dungaciu: Pe noi nu ne deranjează un guvern de uniune națională, dar, repet, condițiile sunt acestea: un program de guvernare asumat de alte partide. Că este guvern de uniune națională, că este o majoritate, că este cum își poate imagina cineva că ar putea să fie, asta deja e o discuție de comentatori politici. Pe noi ne interesează premierul și programul de guvernare. În ce condiții se poate realiza asta?

Sigur că în condițiile legii, dar deja începem să avem anumite reticențe pentru că domnul președinte a anunțat negocieri informale. Ce înseamnă negocieri informale, poate știe domnia sa, în Constituție nu e prevăzut acest concept. În mod normal ar trebui să urmeze negocieri formale cu toate partidele, pentru a găsi o soluție ca România să iasă din criză.

Negocieri informale ar putea fi negocieri pe care domnul președinte le-a avut cu partidele preferate, etichetate de domnia sa ca fiind pro europene, nu știu pe ce își bizuie acest tip de argument, iar în ceea ce privește discuțiile formale s-ar putea să ne cheme și pe noi ca să ne pună, ca să zic așa, în fața faptului împlinit. Dacă lucrurile vor merge în direcția asta, nu e foarte clar dacă vom participa la așa zisele negocieri formale, pentru că ar fi un gest inutil.