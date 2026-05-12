Fostul ministru Rogobete spune că știa despre moartea bebelușului de la maternitatea „Polizu”

12 mai 2026, 16:10
Foto/Profimedia

Noi dezvăluiri în scandalul de la Maternitatea Polizu. Alexandru Rogobete susține că a trimis Corpul de control imediat ce a fost sesizat despre moartea bebelușului. Fostul ministru al Sănătății a precizat marți că ancheta a fost demarată prin Inspecția Sanitară de Stat pentru a verifica procedurile medicale aplicate.

Scandalul bebelușului decedat la Polizu: Alexandru Rogobete confirmă ancheta. Prima amendă aplicată în acest caz

Cazul tragic al nou-născutului prematur care s-a stins din viață la Maternitatea Polizu scoate la iveală detalii importante despre modul în care autoritățile au gestionat sesizările părinților. Alexandru Rogobete, fostul ministru al Sănătății, a declarat recent că a avut cunoștință de această situație încă din timpul mandatului său, dispunând măsuri imediate de control.

Verificări ale Corpului de Control și Inspecției Sanitare

Fostul oficial a precizat, în cadrul unor declarații făcute la Parlament, că a mobilizat atât Corpul de control, cât și Inspecția Sanitară de Stat imediat după primirea sesizării. Deși focusul inițial a fost pe respectarea protocoalelor administrative și de igienă, Rogobete subliniază că esența cazului este una strict medicală.

„Fiind o situație cu implicații clinice profunde, am solicitat intervenția și opinia oficială a Colegiului Medicilor din România. Ei sunt cei abilitați să se pronunțe asupra conduitei medicale”, a explicat fostul ministru.

Prima sancțiune la Maternitatea Polizu: Protocol de screening încălcat

În paralel cu declarațiile lui Rogobete, Ministerul Sănătății a publicat rezultatele verificărilor efectuate de DSP București. Deși, la nivel general, condițiile igienico-sanitare și utilizarea biocidelor au fost găsite în parametri legali, inspectorii au identificat o eroare procedurală gravă.

Principalele concluzii ale raportului:

  • Lipsa screeningului la internare: S-a constatat că protocolul obligatoriu de screening pentru mamă și nou-născut nu a fost respectat.

  • Amendă pentru medicul curant: Pentru această abatere, medicul responsabil a fost sancționat cu 2.000 de lei, conform legislației privind normele de sănătate publică (HG 857/2011).

  • Infecțiile nosocomiale: În ceea ce privește raportarea infecțiilor asociate asistenței medicale (IAAM), inspectorii nu au raportat neconformități în documentele spitalului.

Acuzații de malpraxis și neglijență: Cronologia unei tragedii

Bebelușul s-a născut prematur în ianuarie 2026 și a supraviețuit până pe 17 martie. Părinții micuțului susțin o variantă cutremurătoare: aceștia acuză personalul medical că ar fi ignorat suferința copilului, care ar fi contractat o infecție nosocomială în timpul internării.

Familia a depus plângeri oficiale însoțite de dovezi fotografice, susținând că micuțul a fost „abandonat” în ultimele sale zile de viață. În prezent, ancheta Colegiului Medicilor este cea care va decide dacă a fost vorba despre o eroare medicală sau dacă decesul a fost cauzat de complicații inevitabile ale prematurității.

