George Simion a prezentat planul după demiterea lui Bolojan: AUR își poate asuma o guvernare, vrem să desemnăm premierul – VIDEO

Sursă: Realitatea PLUS

Liderii AUR George Simion, Dan Dungaciu și Petrișor Peiu prezintă strategia suveraniștilor după ce moțiunea de cenzură comună AUR–PSD a trecut cu un număr record de voturi. Simion a afirmat că formațiunea sa este dispusă să intre la guvernare și are un program în acest sens, dar cu condiția să desemneze și premierul.

G. Simion: Suntem în punctul în care acest guvern a căzut. Mulțumesc tuturor parlamentarilor AUR care nu au trădat. Plimbându-mă pe stradă, mă întâlneam cu cetățeni care ne zâmbeau și ne felicitau. Mulțumesc celor din PSD că au votat moțiunea. Le suntem datori cetățenilor. Ne bucurăm că am putut reda un zâmbet pe fața românilor.Ce va urma? Suntem dispuși să intrăm la guvernare, dar nu în orice condiții.

Aș sublinia că forma în care am depus moțiunea era singura care ne garanta că moțiunea va trece la vot. CTP spunea că e lovitură de stat și unele site-uri spuneau că este un tun financiar. Care este tunul financiar?

Toate tunurile au fost îndreptate către mine, că n-ar fi trebuit să inițiez acest demers și că n-ar fi trebuit să semneze și alți parlamentari. Nu m-au afectat aceste lucruri, am pielea tăbăcită. Pot doar constata unele manipulări din spațiul public.

Popularitatea nu se mai contabilizează în voturi, ci în like-uri, deci după spusele lor mă încadrez foarte ușor în funcția de premier.

Sunt aceiași oameni care au anulat alegerile și au dat lovitura de stat. Ne-au acuzat, ca de obicei, de verzi și uscate.Tocmai de aceea îi felicit pe colegii mei: nu s-au lăsat impresionați, intimidați, să răspundă conturilor reale sau false.

M-am simțit în unele zile ca între turul 1 și 2: aceeași presiune socială, vectori de opinie, jurnaliști care, chipurile, ar trebui să fie echidistanți.

Condiția de bază a AUR: să numească premierul

Ne putem asuma o guvernare atât timp cât AUR este acceptat să desemneze premierul, că în ordinea constituțională primul partid trebuie să desemneze o majoritate, după care AUR să desemneze un premier. Nu vom susține un premier PSD.

Ne asumăm o guvernare dacă propunerea AUR de premier este acceptată.

Mai departe, nu putem decât reacționa la declarațiile lui Nicușor Dan, care a anunțat că va purta consultări informale, pentru ca ulterior să ajungă la cele formale.

Dacă nu vom fi convocați de președinte la consultările reale, nu vom merge. Nu vom fi idioți utili, să mergem la consultările formale, ca să simuleze Nicușor Dan Constituția", a spus președintele AUR.

„Nu putem rămâne cu Ilie Bolojan la guvern”

„În termenul lui poate însemna un an sau jumătate de an. El a promis și raportul de la anularea alegerilor, e un an de când a promis asta. Legat de vizita lui în SUA, nici în august nu o va face. Așa ca nu putem rămâne cu Ilie Bolojan la guvern într-un termen nedeterminat. Atrag atenția fiecărui funcționar public să nu semneze în ceea ce privește proiectele, inclusiv cu referire la SAFE.” , a adăugat George Simion, liderul AUR.

Guvernul Bolojan a picat. Ce face acum AUR?

Sursele Realitatea PLUS spun că Ilie Bolojan va rămâne interimar timp de 45 de zile și ulterior se va vedea exact o nouă majoritate care se va contura. Dacă va intra inclusiv partidul AUR în această majoritate și în ce condiții vor putea intra la guvernare.

George Simion a anunțat că va prelua guvernarea doar în contextul unor alegeri anticipate care ar putea avea loc în România.