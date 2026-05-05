Bolojan amenință cu înființarea unui nou partid. Noul plan al premierului

Moțiunea de cenzură ar putea declanșa o reașezare majoră pe scena politică. Potrivit informațiilor Realitatea Plus, Ilie Bolojan ar lua în calcul desprinderea din PNL și formarea unui nou pol de dreapta, în parteneriat cu USR și alte partide mai mici.

Ilie Bolojan își face partid dacă liberalii bat palma cu PSD

Surse politice susțin că Bolojan le-ar fi transmis liberalilor că își va lansa propria formațiune politică dacă se va forța o guvernare cu PSD.

Noua formațiune l-ar putea propulsa pe Ilie Bolojan în cursa pentru alegerile prezidențiale din 2029 spun sursele noastre.

Moțiunea de cenzură a trecut, iar în interiorul PNL se conturează deja două direcții.

O parte dintre liberali ar susține reluarea colaborării cu Partidul Social Democrat , în timp ce tabăra apropiată lui Ilie Bolojan respinge ferm acest scenariu.

Surse politice spun că Ilie Bolojan ar fi transmis un avertisment dur. Dacă PNL va merge spre o guvernare alături de PSD, atunci Ilie Bolojan își va lansa propria formațiune politică.

Discuțiile vizează chiar și o posibilă colaborare cu USR, dar și cu alte formațiuni mai mici, precum Reper sau Forța Dreptei.

O reacție de ultim moment a venit și din partea liderului USR, Dominic Fritz. Acesta a reacționat ferm, afirmând că USR nu va accepta revenirea la vechile practici politice și că nu va renegocia un partid cu PSD. El a transmis că formațiunea sa va continua să susțină reformele și că miniștrii din partea USR vor rămâne în funcție până la instalarea unui nou executiv.