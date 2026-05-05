Rareș Bogdan anunță referendum în PNL: „Ne vom consulta cu filialele noastre, și dacă doresc intrarea în opoziție, vom merge pe această cale”

Sursă: Realitatea PLUS

După prăbușirea Guvernului condus de Ilie Bolojan, Partidul Național Liberal intră într-o etapă de frământări interne și discuții decisive. Liderii formațiunii se pregătesc pentru consultări ample în teritoriu, menite să stabilească direcția politică a partidului în perioada următoare, în condițiile în care scenariile merg de la intrarea în opoziție până la formarea unei noi formule de guvernare.

În acest context tensionat, europarlamentarul Rareș Bogdan a ieșit public cu o serie de declarații în care combină criticile la adresa guvernării recente cu apelul la o decizie colectivă în interiorul partidului.

Critici directe la adresa guvernării și a lipsei de reforme

Rareș Bogdan a vorbit deschis despre nemulțumirile acumulate în perioada în care PNL a fost la guvernare alături de PSD, arătând că problemele erau cunoscute încă de la începutul coaliției.

„Atunci când am făcut coaliția știam foarte bine cine este Partidul Social Democrat. Eu personal, spre exemplu, am multiple plângeri, multiple supărări legate de mandatul mult prea puțin reformist al premierului Bolojan și cu prea puține investiții.”

Acesta a insistat asupra direcției economice care, în opinia sa, ar fi trebuit să fie prioritară și a enumerat o serie de nereușite majore.

„Noi trebuia să ne orientăm spre investiție. Avem o acoperire de securitate NATO, suntem oamenii respectați în Uniunea Europeană, nu am făcut suficient de mult, nu am adus banii din PNRR, ne-am bătut joc de acești bani, sub 10 miliarde vom lua din PNRR, avem o absorbție scăzută a fondurilor europene, avem sub 300 de reforme din 550”

Decizia finală, mutată în teritoriu

În ceea ce privește viitorul PNL, Rareș Bogdan a subliniat că nu va face declarații tranșante înaintea unor consultări serioase cu structurile partidului, indicând clar că decizia nu va fi luată la centru fără acordul organizațiilor locale.

”Nu mă voi exprima în spațiul public înainte de o discuție extrem de serioasă. Cred că în această seară trebuie să luăm o hotărâre extrem de simplă. Ne îndreptăm către filiale. Noi nu putem lua în numele 1100 de primari și a mii de consilieri și a 280.000 de membri o decizie de care depinde viitorul Partidului Național Liberal.

Ne vom consulta cu filialele noastre, și dacă filialele noastre doresc intrarea în opoziție, vom merge pe această cale. Dacă filialele noastre doresc o guvernare minoritară doar cu USR vom merge cu această propunere la Cotroceni. Eu știu un singur lucru: că România are nevoie de stabilitate iar până nu se exprimă președintele României, cea mai votată persoană din România, cred că nu este cazul să facem scenarii alarmiste. Nu trebuie să luăm decizia de la o oră la alta, avem timp câteva zile în care colegii mei să se îndrepte spre organizații pentru a se consulta, pentru a lua un vot din filiale după care vom decide, Dacă colegii mei doresc intrarea în opoziție, le vom prezenta toate riscurile și vom merge acolo”, a spus Rareș Bogdan.

Partidul, chemat să decidă direcția

Europarlamentarul a insistat că, după o perioadă în care baza partidului nu a fost suficient implicată în deciziile majore, este momentul ca organizațiile să fie consultate în mod real.

„După un an de zile în care partidul nu a fost întrebat suficient, cred că măcar atât merită acest partid. Ne îndreptăm către partid. Nu vom lua niciun fel de decizie fără partid și fără să vedem poziția președintelui României.”

Ce se întâmplă cu Ilie Bolojan

Întrebat despre viitorul lui Ilie Bolojan, Rareș Bogdan a evitat să ofere o poziție categorică, dar a precizat că, în acest moment, nu există discuții despre o retragere.

„Nu s-a pus astăzi problema și nu se pune problema renunțării la mandat, vom discuta fiecare lucru, vom aduce fiecare reproș, vom aduce fiecare lucru în fața colegilor noștri care a fost făcut bine.

Nu mă voi exprima cu privire la ce trebuie să facă sau nu Ilie Bolojan, este decizia domniei sale”, a mai spus Rareș Bogdan.